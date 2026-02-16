 Aller au contenu principal
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 16/02/2026 à 08:31

(Actualisé avec Maurel & Prom, Sanofi, Volkswagen)

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* CRÉDIT AGRICOLE CAGR.PA - La Banque centrale européenne (BCE) a infligé une amende de 7,55 millions d'euros à la banque française pour non-respect de sa décision relative aux risques climatiques et environnementaux, a-t-elle annoncé vendredi.

* VALNEVA VLS.PA a annoncé vendredi que la Commission britannique des médicaments à usage humain (CHM) avait mis à jour ses recommandations concernant l'utilisation du vaccin IXCHIQ contre le chikungunya, qui incluent notamment une restriction pour les personnes de plus de 60 ans et pour les personnes présentant certaines conditions de santé.

VOLKSWAGEN

VOWG.DE - Le constructeur allemand prévoit de réduire ses coûts de 20% pour toutes ses marques d'ici fin 2028, selon des informations du journal Manager Magazin lundi, qui rapporte que le président du directoire Oliver Blume et le directeur financier Arno Antlitz ont présenté un plan d'économies "massif" lors d'une réunion à huis clos avec les principaux dirigeants de l'entreprise à Berlin à la mi-janvier.

* MAUREL & PROM MAUP.PA a salué lundi les mesures prises par le gouvernement américain pour permettre à certaines entreprises de reprendre leurs activités pétrolières et gazières au Venezuela, et a déclaré qu'il espérait obtenir une autorisation similaire dès que possible.

* SANOFI SASY.PA a déclaré lundi que les résultats d'une étude sur Beyfortus publiée dans la revue The Lancet Infectious Diseases a montré les bénéfices de ce traitement chez les nourrissons contre le VRS au-delà de la première saison.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3Z90U7

(Rédigé par Diana Mandia et Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

CREDIT AGRICOLE SA
17,7700 EUR Euronext Paris 0,00%
Gaz naturel
3,24 USD NYMEX 0,00%
MAUREL & PROM
7,7450 EUR Euronext Paris 0,00%
Pétrole Brent
67,71 USD Ice Europ -0,03%
Pétrole WTI
62,87 USD Ice Europ +0,10%
SANOFI
77,6200 EUR Euronext Paris 0,00%
VALNEVA
4,3380 EUR Euronext Paris 0,00%
VOLKSWAGEN
102,900 EUR XETRA 0,00%
