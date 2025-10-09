Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Alten, Worldline, Suedzucker)

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR DE LA TECHNOLOGIE - La Chine a renforcé jeudi ses contrôles sur les exportations de terres rares en élargissant les restrictions sur les technologies de traitement et les coopérations étrangères non autorisées, Pékin affirmant clairement son intention de limiter les exportations vers les utilisateurs étrangers dans les domaines de la défense et des semi-conducteurs.

* VALEURS PETROLIERES - L'approbation de la première phase du plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza par Israël et le Hamas pèse sur les prix du pétrole, le Brent abandonnant 0,51% à 65,91 dollars vers 03h30 GMT, ce qui pourrait faire réagir l'indice Stoxx 600 du segment

.SXEP .

* ALSTOM ALSO.PA a annoncé mercredi la nomination de Martin Sion au poste de directeur général à compter du 1er avril 2026.

* ALTEN LTEN.PA

a annoncé

jeudi une réorganisation de sa gouvernance avec la dissociation des fonctions de président et de directeur général.

* SODEXO EXHO.PA - Le conseil d'administration a annoncé mercredi la nomination de Thierry Delaporte comme directeur général du groupe et l'adoption d'une gouvernance dissociée.

* AIRBUS AIR.PA a annoncé mercredi avoir livré 507 avions au cours de la période allant de janvier à fin septembre.

* SOPRA STERIA SOPR.PA a annoncé mercredi la démission de son directeur général Cyril Malargé, qui a choisi de saisir une nouvelle opportunité professionnelle.

* WORLDLINE WLN.PA - Morgan Stanley a abaissé sa recommandation à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne".

* HSBC HSBA.L - La première banque d'Europe en termes de capitalisation boursière a annoncé jeudi son intention de privatiser sa filiale Hang Seng Bank 0011.HK dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 106,1 milliards de dollars hongkongais (11,71 milliards d'euros).

* SUEDZUCKER SZUG.DE - Le plus grand producteur de sucre européen a fait état jeudi d'un recul de 82% de son bénéfice d'exploitation trimestriel, les marchés européens du sucre toujours faibles continuant à peser sur les résultats du groupe.

* FERRARI RACE.MI - Le constructeur de voiture de luxe tient ce jeudi une journée investisseurs.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL5N3VK114

(Rédigé par Diana Mandia et Augustin Turpin)