 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 074,00
+0,14%
Indices
Chiffres-clés

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 08:11

(Actualisé avec Alten, Worldline, Suedzucker)

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR DE LA TECHNOLOGIE - La Chine a renforcé jeudi ses contrôles sur les exportations de terres rares en élargissant les restrictions sur les technologies de traitement et les coopérations étrangères non autorisées, Pékin affirmant clairement son intention de limiter les exportations vers les utilisateurs étrangers dans les domaines de la défense et des semi-conducteurs.

* VALEURS PETROLIERES - L'approbation de la première phase du plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza par Israël et le Hamas pèse sur les prix du pétrole, le Brent abandonnant 0,51% à 65,91 dollars vers 03h30 GMT, ce qui pourrait faire réagir l'indice Stoxx 600 du segment

.SXEP .

* ALSTOM ALSO.PA a annoncé mercredi la nomination de Martin Sion au poste de directeur général à compter du 1er avril 2026.

* ALTEN LTEN.PA

a annoncé

jeudi une réorganisation de sa gouvernance avec la dissociation des fonctions de président et de directeur général.

* SODEXO EXHO.PA - Le conseil d'administration a annoncé mercredi la nomination de Thierry Delaporte comme directeur général du groupe et l'adoption d'une gouvernance dissociée.

* AIRBUS AIR.PA a annoncé mercredi avoir livré 507 avions au cours de la période allant de janvier à fin septembre.

* SOPRA STERIA SOPR.PA a annoncé mercredi la démission de son directeur général Cyril Malargé, qui a choisi de saisir une nouvelle opportunité professionnelle.

* WORLDLINE WLN.PA - Morgan Stanley a abaissé sa recommandation à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne".

* HSBC HSBA.L - La première banque d'Europe en termes de capitalisation boursière a annoncé jeudi son intention de privatiser sa filiale Hang Seng Bank 0011.HK dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 106,1 milliards de dollars hongkongais (11,71 milliards d'euros).

* SUEDZUCKER SZUG.DE - Le plus grand producteur de sucre européen a fait état jeudi d'un recul de 82% de son bénéfice d'exploitation trimestriel, les marchés européens du sucre toujours faibles continuant à peser sur les résultats du groupe.

* FERRARI RACE.MI - Le constructeur de voiture de luxe tient ce jeudi une journée investisseurs.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL5N3VK114

(Rédigé par Diana Mandia et Augustin Turpin)

Valeurs associées

AIRBUS
205,3000 EUR Euronext Paris 0,00%
ALSTOM
22,7000 EUR Euronext Paris 0,00%
ALTEN
69,8500 EUR Euronext Paris 0,00%
FERRARI
418,500 EUR MIL 0,00%
FERRARI
0,000 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
HANG SENG BK
16,800 EUR Tradegate +28,24%
HSBC HLDG
1 065,700 GBX LSE -0,03%
SODEXO
53,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
SOPRA STERIA
146,3000 EUR Euronext Paris 0,00%
STXE6O&G EUR P
389,98 Pts DJ STOXX 0,00%
SUEDZUCKER MA./OCHS. O.N.
9,550 EUR XETRA 0,00%
WORLDLINE
2,9680 EUR Euronext Paris 0,00%
XIAOMI CORP RG-B
5,906 EUR Tradegate -0,99%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Usine de fabrication de la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) à Kaohsiung
    TSMC: CA au-dessus des attentes au T3 grâce à l’essor de l’IA
    information fournie par Reuters 09.10.2025 08:51 

    TSMC, le plus grand fabricant mondial de semi-conducteurs sous contrat, a fait état jeudi d’une hausse de 30% de son chiffre d’affaires au troisième trimestre en glissement annuel, au-dessus des attentes, la demande pour ses produits ayant bondi en raison de l'intérêt ... Lire la suite

  • Logo de la bourse Euronext près de Paris
    L'Europe vue en ordre dispersé, France et Proche-Orient dans le viseur (actualisé)
    information fournie par Reuters 09.10.2025 08:51 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note hésitante jeudi à l'ouverture, après une séance record la veille pour le Stoxx, tandis que les investisseurs digèrent les annonces politiques en France, où le président Emmanuel Macron ... Lire la suite

  • SCOR SE : Les résistances sont proches
    SCOR SE : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 09.10.2025 08:45 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • L'année 2025 a connu le troisième mois de septembre le plus chaud jamais mesuré sur Terre, selon les données publiées jeudi par l'observatoire européen Copernicus ( AFP / Martin LELIEVRE )
    2025 a connu le troisième mois de septembre le plus chaud jamais mesuré, selon Copernicus
    information fournie par AFP 09.10.2025 08:35 

    L'année 2025 a connu le troisième mois de septembre le plus chaud jamais mesuré sur Terre, avec des températures élevées près des pôles et en Europe de l'Est, selon les données publiées jeudi par l'observatoire européen Copernicus. De la même manière que juillet ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank