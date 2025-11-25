Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Deutsche Bank, Domino's Pizza, easyJet, Kingfisher, AO World, Compass Group, Beazley, Wendel, Eutelsat Communications)

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SANOFI SASY.PA a annoncé mardi que le Dupixent, développé avec Regeneron REGN.O , a été approuvé comme le premier médicament ciblé dans l'Union européenne (UE) depuis plus de dix ans contre l’urticaire chronique spontanée.

* ABN AMRO ABNd.AS prévoit de supprimer 5.200 emplois d'ici 2028, a annoncé mardi la banque néerlandaise, qui s'était engagée à réduire ses coûts et à se concentrer sur son activité de crédit hypothécaire.

* DEUTSCHE BANK DBKGn.DE - La Banque centrale européenne (BCE) étudie des allégations formulées par un ancien employé selon lesquelles Deutsche Bank aurait minimisé les risques dans son bilan et donné une image trompeuse de sa santé financière, rapporte le Financial Times mardi.

EASYJET

EZJ.L - La compagnie aérienne britannique a publié mardi un bénéfice d'exploitation annuel supérieur aux attentes et a relevé son objectif à moyen terme pour son activité de tour-opérateur après avoir atteint cet objectif plus tôt que prévu.

* KINGFISHER KGF.L - Le distributeur spécialisé dans le bricolage a relevé mardi sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année après avoir fait état d'une hausse de 0,9% de ses ventes sous-jacentes au troisième trimestre.

* COMPASS GROUP CPG.L a annoncé mardi une prévision de croissance de son bénéfice d'environ 10% pour l'exercice 2026, liée à une forte hausse de son activité aux Etats-Unis, après avoir dépassé les attentes pour l'exercice 2025.

* AO WORLD AO.L - Le distributeur britannique d'électronique a relevé mardi sa prévision de bénéfice annuel, soutenu par une demande robuste et des gains de parts de marché dans sa principale activité.

* BEAZLEY BEZG.L - L'assureur britannique spécialisé a abaissé mardi sa prévision de primes d'assurance annuelles émises, dans un contexte de concurrence accrue et de croissance modérée dans le secteur de la cyberassurance.

* THYSSENKRUPP NUCERA NCH2.DE - Le fabricant d'électrolyseurs a annoncé lundi une forte baisse de ses ventes pour 2026, expliquant que le marché de l'hydrogène vert était devenu plus difficile et que les investisseurs continuaient de reporter leurs décisions d'investissement.

* NOVARTIS NOVN.S - La Food and Drug Administration (FDA), l'autorité de santé aux Etats-Unis, a approuvé la thérapie génique du laboratoire suisse pour les patients atteints d'une maladie musculaire rare, a annoncé lundi le groupe.

* EFG INTERNATIONAL EFGN.S - Le groupe suisse a publié mardi un bénéfice net record sur 10 mois d'environ 320 millions de francs suisses (343,31 millions d'euros), grâce notamment à une contribution de 45 millions de francs suisses provenant d'une indemnisation d'assurance.

* SECTEUR AUTOMOBILE - Les ventes de voitures neuves en Europe ont augmenté de 4,9% en octobre, la part des véhicules électriques ayant dépassé celle à moteur thermique, selon les données de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) publiées mardi. Les immatriculations de VOLKSWAGEN VOWG.DE , STELLANTIS STLAM.MI et RENAULT RENA.PA ont progressé respectivement de 6,5%, 4,6% et 10,6% sur un an.

* SECTEUR DU VIN - La ministre française de l'Agriculture, Annie Genevard, a annoncé lundi le déblocage de 130 millions d'euros pour un arrachage définitif de vignes en France dans le cadre d'un nouveau plan de soutien aux vignerons, confrontés au changement climatique, à une baisse de la consommation de vin et aux tensions commerciales internationales, notamment avec les droits de douane américains.

EUTELSAT COMMUNICATIONS

ETL.PA a annoncé mardi le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'environ 670 millions d'euros dans le cadre d'une levée de capitaux d'environ 1,5 milliard d'euros.

WENDEL

MWDP.PA a annoncé mardi avoir signé un accord pour acquérir Committed Advisors dans le cadre d'une opération qui devrait être finalisée au premier trimestre 2026.

* VERALLIA VRLA.PA a annoncé lundi que sa directrice financière Nathalie Delbreuve quitterait l'entreprise le 28 novembre et que le nom de son successeur serait dévoilé dans les prochaines semaines.

* DOMINO'S PIZZA DOM.L - Le groupe britannique a annoncé mardi que son directeur général, Andrew Rennie, avait démissionné et serait remplacé par la directrice des opérations, Nicola Frampton, à titre intérimaire.

