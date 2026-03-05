 Aller au contenu principal
L'Europe ouvre dans le rouge, le Moyen-Orient pèse
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 10:01

Ouverture des marchés à la Bourse de Londres

Les principales Bourses européennes sont ‌en baisse en début de séance jeudi, pénalisées une fois de plus ​par les craintes que la guerre au Moyen-Orient n'entraîne une hausse durable des prix de l'énergie.

À Paris, le CAC 40 perd 0,66% à 8.113,52 points vers ​08h26 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,57% et à Londres, le FTSE 100 cède ​0,30%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse ⁠de 0,67%, le FTSEurofirst 300 de 0,47% et le Stoxx 600 de ‌0,45%.

Téhéran a été visé par une nouvelle vague de bombardements israéliens jeudi matin, au sixième jour de la campagne militaire ​lancée par les Etats-Unis ‌et Israël contre la République islamique, qui a lancé ⁠des salves de missiles contre l'Etat hébreu et des "groupes séparatistes" dans le nord de l'Irak.

Les tensions géopolitiques affectent surtout les prix du pétrole, qui progressent ⁠jeudi d'environ 3% après ‌une accalmie la veille, la production et le transport des ⁠hydrocarbures continuant d'être affectés par la guerre.

La situation a également des ‌répercussions sur le marché obligataire, avec une augmentation des rendements dans ⁠la zone euro, les investisseurs craignant qu'un éventuel retour ⁠de l'inflation ne modifie ‌l'orientation de la politique monétaire.

Aux valeurs, le groupe italien Nexi plonge de ​plus de 13% après la publication ‌de ses résultats annuels, entraînant dans son sillage le fournisseur français de services de paiement Worldline, ​lanterne rouge de l'indice SBF 120 avec une baisse de près de 5%.

Le compartiment des voyages et du transport aérien est à nouveau ⁠pénalisé par la situacion au Moyen-Orient (-1,76%) et figure parmi les baisses sectorielles plus marquées du Stoxx 600 à l'ouverture.

Campari, qui a déclaré mercredi que son chiffre d'affaires organique avait augmenté de 2,4% l'année dernière, grimpe de 7%, malgré un contexte difficile pour le groupe italien de spiritueux.

(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Pétrole Brent
82,87 USD Ice Europ +0,35%
Pétrole WTI
76,44 USD Ice Europ +0,54%
