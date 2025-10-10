Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AIRBUS AIR.PA prévoit une croissance moyenne de 3,6% des services aéronautiques au cours des 20 prochaines années, ce qui devrait permettre de créer des emplois pour 2,35 millions de pilotes, de mécaniciens et autres salariés du transport aérien, dans un contexte demande croissante dans le secteur.

* STELLANTIS STLAM.MI a fait état vendredi d'une hausse de 13% de ses facturations consolidées au troisième trimestre, par rapport à la période identique de 2024, à 1,3 million d'unités selon des chiffres préliminaires.

* HAYS HAYS.L a annoncé vendredi une baisse de 8% de ses commissions nettes à périmètre constant au premier trimestre et a averti que les conditions difficiles liées à un marché de l'emploi morose devraient persister sur l'exercice fiscal actuel.

* PROSUS PRX.AS va acquérir une participation de 10,1% dans la société indienne Ixigo LETR.NS pour 12,96 milliards de roupies (146 millions de dollars), a annoncé vendredi la plateforme de réservation de voyages en ligne.

