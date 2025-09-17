Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Eutelsat et Solvay)

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SANOFI SASY.PA a publié mercredi de nouvelles données de l'étude sur le brivekimig, qui montrent qu'il est efficace dans le traitement de l'hidrosadénite suppurée.

* VINCI SGEF.PA a fait état mardi d'une hausse de 0,7% du trafic autoroutier en août 2025.

* EUTELSAT ETL.PA - AlphaValue a abaissé sa recommandation à "ajouter" contre "acheter".

* SOLVAY SOLB.BR - Morgan Stanley a abaissé sa recommandation à "sous-pondération" contre "pondération en ligne".

* NESTLE NESN.S - Le géant suisse de l'agroalimentaire a annoncé mardi que son président Paul Bulcke avait décidé de démissionner et serait remplacé par Pablo Isla le 1er octobre.

* POSTNL PTNL.AS a annoncé mercredi à l'occasion d'une journée investisseurs sa nouvelle stratégie visant un EBIT normalisé de plus de 175 millions d'euros d'ici 2028.

* UNILEVER ULVR.L - Jerry Greenfield, cofondateur de Ben & Jerry's, a quitté la marque de crème glacée qu'il a contribué à créer il y a près d'un demi-siècle, rapporte mercredi le Financial Times.

* GSK GSK.L a annoncé mercredi son intention d'investir 30 milliards de dollars dans la recherche et le développement ainsi que dans les infrastructures de la chaîne d'approvisionnement aux États-Unis au cours des cinq prochaines années, une annonce qui intervient à l'occasion de la visite d'Etat du président américain Donald Trump au Royaume-Uni.

