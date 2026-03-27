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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 07:30

* PERNOD RICARD PERP.PA - Le fabricant français de spiritueux et le groupe américain Brown-Forman BFb.N , propriétaire de la marque de whisky Jack Daniel's, ont confirmé jeudi tenir des discussions en vue d'une possible fusion.

* NOVARTIS NOVN.S a annoncé vendredi le rachat de la société californienne de biotechnologie Excellergy dans le cadre d'une opération de jusqu'à deux milliards de dollars.

* EIFFAGE FOUG.PA a annoncé jeudi avoir porté sa participation dans le capital de GETLINK GETP.PA à 29,40%, affirmant ainsi consolider sa position d'actionnaire principal de l'opérateur du tunnel sous la Manche.

* UBS UBSG.S - La banque suisse a suspendu les retraits de son fonds immobilier Euroinvest pour une durée pouvant aller jusqu'à trois ans, invoquant un manque de liquidités, a indiqué la banque dans un avis aux investisseurs vu jeudi par Reuters.

* TUI TUI1n.DE a annoncé jeudi une restructuration de son directoire, avec la nomination de Marco Ciomperlik dans un nouveau rôle de directeur des opérations.

* MONTE DEI PASCHI DI SIENA (MPS) BMPS.MI a déposé plainte jeudi auprès des autorités de surveillance bancaire et des marchés financiers concernant une liste de candidats au conseil d'administration visant à maintenir Luigi Lovaglio à son poste de PDG, selon une source proche du dossier.

Cette démarche illustre l'intensification de la bataille juridique autour de la direction de MPS, dont le conseil d'administration a démis Luigi Lovaglio de ses fonctions mercredi, sans toutefois parvenir à le contraindre à la démission.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N40823Y

(Rédigé par Diana Mandia et Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

BANCA MPS
7,491 EUR MIL 0,00%
EIFFAGE
131,4500 EUR Euronext Paris 0,00%
GETLINK
17,6600 EUR Euronext Paris 0,00%
NOVARTIS
119,520 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
PERNOD RICARD
59,9400 EUR Euronext Paris 0,00%
TUI
6,802 EUR XETRA 0,00%
UBS GROUP
29,540 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
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