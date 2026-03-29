La Réunion: reprise d'éruption au Piton de la Fournaise

Une coulée de lave du Piton de la Fournaise en éruption se dévere dans l'océan Indien,, le 16 mars 2026 à La Réunion ( AFP / Richard BOUHET )

L'éruption a repris au Piton de la Fournaise, le volcan de l'île de La Réunion dont l'activité s'était arrêtée mercredi après des coulées d'une ampleur inédite depuis près de vingt ans, a annoncé son observatoire.

Les webcams "confirment l'arrivée du magma en surface au niveau du dernier cône éruptif de l'éruption débutée le 13 février", a indiqué l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) dans un communiqué diffusé samedi soir.

Dimanche matin, "une faible activité de projections de lave au niveau du site éruptif (était) visible", ont précisé les volcanologues.

Une coulée de lave a recommencé à descendre les pentes du massif volcanique et "l'activité en tunnels de lave a également repris", a noté l'observatoire dans un nouveau communiqué publié dimanche matin.

Mercredi, en annonçant la fin de l'activité, l'Observatoire avait souligné: "arrêt définitif, reprise de l'activité sur le même site ou sur un autre site, aucune hypothèse n'est écartée quant à l'évolution de la situation".

"Des épisodes similaires ont déjà été observés, avec des reprises brutales de l'activité éruptive après une phase d'arrêt", avaient averti les scientifiques.

Le volcan était entré en éruption le 13 février. Un mois plus tard, le 13 mars, la lave avait traversé la route nationale 2 reliant l'est au sud de l'île, en compliquant considérablement les conditions de circulation entre les deux zones de ce département français de l'océan Indien.

Dans la nuit du 15 au 16 mars, un bras de lave avait plongé dans la mer.

Ce type d'événement ne s'était plus produit depuis 2007.

La rencontre entre la lave incandescente et l'eau a généré la formation d'une plateforme large de 8,4 hectares avec une avancée de 193 mètres sur l'océan, selon l'OVPF.

L'événement a attiré des milliers de personnes parfois prêtes à prendre tous les risques pour approcher les coulées de lave au plus près.

La préfecture a publié plusieurs mises en garde et appels à la vigilance contre les risques de brûlures et de problèmes respiratoires en raison des gaz toxiques émis par la rencontre de l'eau et de la lave.

Les éruptions du volcan de La Réunion sont qualifiées d'effusives ou de type hawaïen. La lave s'écoule en majeure partie sur la surface du volcan, à la différence des éruptions explosives qui crachent des nuages de cendres haut dans le ciel.