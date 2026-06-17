Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec secteur des nouvelles technologies)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR DES NOUVELLES TECHNOLOGIES - Plus de 180.000 visiteurs, start-ups, investisseurs, responsables politiques et dirigeants d'entreprises, dont Jeff Bezos d'Amazon AMZN.O , doivent assister à Paris au salon VivaTech prévu jusqu'au 20 juin, où les discussions devraient porter autant sur la géopolitique et les politiques publiques que sur la technologie elle-même.

* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA a annoncé mardi avoir conclu un accord de développement conjoint à long terme avec Applied Materials AMAT.O visant à accélérer la mise sur le marché de systèmes optiques intelligents destinés aux lunettes connectées et à la réalité augmentée.

* MEDINCELL MEDCL.PA a fait état mardi d'une aggravation de sa perte opérationnelle pour son exercice 2025-2026, le groupe citant notamment une hausse des dépenses de R&D et de développement commercial.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N42K1GH

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)