Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA a relevé lundi un objectif de performance clef et a annoncé davantage de mesures de réduction de coûts, la banque française présentant sa feuille de route stratégique à l'horizon 2029, qui forme la deuxième étape du plan de redressement de son directeur général Slawomir Krupa.

* AYVENS AYV.PA a annoncé lundi prévoir une rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) comprise entre 14% et 16% en 2029, la filiale de location automobile de Société générale présentant ses nouveaux objectifs stratégiques alors que s'achève l'exécution de son plan précédent, "PowerUP 2026".

* VOLKSWAGEN VOWG_p.DE a abaissé ses prévisions vendredi, peu avant la clôture de la Bourse, faisant état de 10 milliards d'euros de charges exceptionnelles liées à sa participation dans le constructeur PORSCHE P911_p.DE , ainsi qu'à des provisions pour suppressions d'emplois et à la faiblesse du marché chinois.

* VOLVO CARS a annoncé dimanche que Klaus Zellmer prendrait la direction générale du groupe d'ici un an, alors que le constructeur automobile cherche à relancer ses ventes sur un marché de plus en plus concurrentiel.

* NOVO NORDISK NOVOb.CO tient lundi une journée investisseurs, alors que le laboratoire danois subit des pressions pour présenter sa stratégie face à son concurrent américain Eli Lilly LLY.N et expliquer comment il compte stimuler la croissance au-delà de son traitement destiné à la perte de poids.

* BERENTZEN - Le fabricant américain de spiritueux Sazerac a lancé lundi une offre publique d'achat sur l'ensemble des actions du fabricant allemand de schnaps, offre qui bénéficie du soutien du conseil de surveillance et du directoire de Berentzen.

* KUEHNE+NAGEL (KNIN.S) - Le groupe logistique suisse a annoncé lundi un accord stratégique à long terme avec Amazon.

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(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)