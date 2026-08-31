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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 06:33
Ajouter Boursorama à vos sources

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* BNP PARIBAS BNPP.PA a annoncé dimanche dans un communiqué que son appel dans le litige sur le Soudan sera tranché sur application du droit suisse.

* Aucuns résultats d'entreprise majeurs prévus dans la journée.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS : nL8N44M0H8

(Rédigé par Augustin Turpin)

Valeurs associées

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