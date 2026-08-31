* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :
* BNP PARIBAS BNPP.PA a annoncé dimanche dans un communiqué que son appel dans le litige sur le Soudan sera tranché sur application du droit suisse.
* Aucuns résultats d'entreprise majeurs prévus dans la journée.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS : nL8N44M0H8
(Rédigé par Augustin Turpin)
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