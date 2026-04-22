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United Airlines abaisse sa prévision de bénéfice net 2026 à cause du kérosène
information fournie par Boursorama avec AFP 22/04/2026 à 08:05

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

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La compagnie aérienne américaine United Airlines a abaissé sa prévision de bénéfice net par action(BNPA) à données comparables, variable privilégiée par les marchés, pour 2026 du fait de la hausse du prix du kérosène en conséquence de la guerre au Moyen-Orient.

L'entreprise s'attend désormais, selon une déclaration boursière mardi, à réaliser un BNPA hors éléments exceptionnels compris entre 7 et 11 dollars, contre 12 à 14 dollars anticipés en janvier. Pour le deuxième trimestre, elle l'escompte entre 1 et 2 dollars, avec un prix moyen du gallon (3,78 litres) de kérosène d'environ 4,30 dollars.

La facture de carburant a bondi de 12,6% sur un an à 3,04 milliards. La compagnie a estimé il y a un mois le surcoût à 11 milliards pour l'année, et a réduit ses capacités de 5%.

Le prix du "carburant reste hautement volatil", a relevé United. "Si les prix restent sur la trajectoire baissière, le groupe s'attend à être dans la moitié supérieure du bénéfice net par action ajusté" au deuxième trimestre et en 2026, a-t-elle ajouté.

Mais s'il "repart à la hausse, le groupe anticipe d'être dans la moitié inférieure de la fourchette" pour les deux périodes.

Cette publication intervient en marge de l'annonce, dans un communiqué, des résultats du premier trimestre, qui se sont révélés être supérieurs aux attentes du marché.

Le chiffre d'affaires ressort à 14,61 milliards de dollars (+10,6% sur un an) et le bénéfice net à 699 millions de dollars, contre 387 millions un an plus tôt.

Ce dernier a notamment profité cette année d'un gain exceptionnel de 389 millions de dollars lié à des transactions de cession-bail d'avions.

Rapporté par action et à données comparables, le bénéfice net s'établit à 1,19 dollar au premier trimestre pour un consensus de Factset à 1,08 dollar. En janvier, le groupe avait anticipé entre 1 et 1,50 dollar.

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l'action United Airlines progressait de 1,26%.

"Notre solide position financière et notre succès à attirer des consommateurs fidèles à la marque ont permis à United de procéder rapidement à des ajustements tactiques face aux prix plus élevés des carburants, tout en restant concentré sur ses objectifs de long terme", a commenté Scott Kirby, patron du groupe, cité dans le communiqué.

"Des périodes d'incertitudes dans l'industrie aérienne pourraient aussi créer des opportunités pour United", a-t-il ajouté, sans autre détail.

Sa concurrente American Airlines a rejeté vendredi toute idée de rapprochement avec United, après que des médias ont rapporté que M. Kirby avait évoqué il y a quelques mois cette possibilité avec le président américain Donald Trump.

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UNITED AIRLINES
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