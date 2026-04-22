ABB relève son objectif de CA 2026, T1 porté par la demande en centres de données

Salon Global Industrie à Villepinte près de Paris

par John Revill

‌ABB a déclaré mercredi que la demande était restée ​solide malgré les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient, alors que l'entreprise suisse d'ingénierie a revu à la hausse ​ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année.

Le groupe a déclaré ​s'attendre désormais à ce que ⁠son chiffre d'affaires 2026 progresse d'un pourcentage à un ‌chiffre élevé ('high single-digit'), voire à deux chiffres faibles ('low double-digit'), soit une légère hausse par rapport ​à ses prévisions ‌précédentes, qui tablaient sur une croissance annuelle ⁠comparable de 6% à 9%.

ABB a revu ses prévisions à la hausse après avoir publié des résultats du ⁠premier trimestre supérieurs ‌aux prévisions, soutenus par une forte demande ⁠de la part des centres de données utilisés pour ‌le traitement de l'intelligence artificielle.

L'entreprise basée à ⁠Zurich, qui fabrique des équipements d'automatisation industrielle et ⁠de distribution électrique, ‌a déclaré que son chiffre d'affaires avait augmenté de ​18% pour atteindre 8,73 ‌milliards de dollars au cours des trois mois clos fin mars.

Ce chiffre a ​dépassé les prévisions de 8,43 milliards de dollars (7,17 milliards d'euros) issues d'un consensus d'analystes établi par ⁠l'entreprise.

Son résultat opérationnel avant intérêts, impôts et amortissements (Ebita) a atteint 2,05 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 1,96 milliard de dollars, porté par des marges bénéficiaires plus élevées.

(Rédigé par John Revill ; version française Coralie Lamarque, édité ​par Augustin Turpin)