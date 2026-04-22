ABB relève son objectif de CA 2026, T1 porté par la demande en centres de données

Salon Global Industrie à Villepinte près de Paris
par John Revill
ABB a déclaré mercredi que la demande était restée solide malgré les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient, alors que l'entreprise suisse d'ingénierie a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année.
Le groupe a déclaré s'attendre désormais à ce que son chiffre d'affaires 2026 progresse d'un pourcentage à un chiffre élevé ('high single-digit'), voire à deux chiffres faibles ('low double-digit'), soit une légère hausse par rapport à ses prévisions précédentes, qui tablaient sur une croissance annuelle comparable de 6% à 9%.
ABB a revu ses prévisions à la hausse après avoir publié des résultats du premier trimestre supérieurs aux prévisions, soutenus par une forte demande de la part des centres de données utilisés pour le traitement de l'intelligence artificielle.
L'entreprise basée à Zurich, qui fabrique des équipements d'automatisation industrielle et de distribution électrique, a déclaré que son chiffre d'affaires avait augmenté de 18% pour atteindre 8,73 milliards de dollars au cours des trois mois clos fin mars.
Ce chiffre a dépassé les prévisions de 8,43 milliards de dollars (7,17 milliards d'euros) issues d'un consensus d'analystes établi par l'entreprise.
Son résultat opérationnel avant intérêts, impôts et amortissements (Ebita) a atteint 2,05 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 1,96 milliard de dollars, porté par des marges bénéficiaires plus élevées.
(Rédigé par John Revill ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
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