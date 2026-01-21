*
Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :
* KERING PRTP.PA a annoncé mardi le départ de Bartolomeo Rongone de la direction générale de Bottega Veneta le 31 mars prochain. Il rejoindra MONCLER MONC.MI en tant que directeur général, a annoncé séparément le groupe de luxe italien. Son président-directeur général sortant, Remo Ruffini, conservera sa fonction de président.
* ALSTOM ALSO.PA a fait état mardi de commandes reçues ayant plus que doublé au troisième trimestre, tout en confirmant ses objectifs pour l'exercice en cours, tandis que le carnet de commandes a atteint 100,3 milliards d'euros au 31 décembre 2025.
* VINCI SGEF.PA Airports a fait état mardi d'une hausse de 5% de son trafic passagers en 2025, avec 16 millions de voyageurs supplémentaires en un an.
* ATOS ATOS.PA doit publier avant-Bourse son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.
(Rédigé par Kate Entringer)
