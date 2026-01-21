 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 06:00

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* KERING PRTP.PA a annoncé mardi le départ de Bartolomeo Rongone de la direction générale de Bottega Veneta le 31 mars prochain. Il rejoindra MONCLER MONC.MI en tant que directeur général, a annoncé séparément le groupe de luxe italien. Son président-directeur général sortant, Remo Ruffini, conservera sa fonction de président.

* ALSTOM ALSO.PA a fait état mardi de commandes reçues ayant plus que doublé au troisième trimestre, tout en confirmant ses objectifs pour l'exercice en cours, tandis que le carnet de commandes a atteint 100,3 milliards d'euros au 31 décembre 2025.

* VINCI SGEF.PA Airports a fait état mardi d'une hausse de 5% de son trafic passagers en 2025, avec 16 millions de voyageurs supplémentaires en un an.

* ATOS ATOS.PA doit publier avant-Bourse son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3YH1CT

(Rédigé par Kate Entringer)

Valeurs associées

ALSTOM
26,270 EUR Euronext Paris -2,20%
ATOS
53,7700 EUR Euronext Paris -2,02%
KERING
269,650 EUR Euronext Paris -2,60%
MONCLER
49,570 EUR MIL -0,86%
VINCI
114,750 EUR Euronext Paris -1,16%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank