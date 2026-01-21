 Aller au contenu principal
La France demande un exercice de l'Otan au Groenland, dit l'Elysée
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 07:11

Exercices militaires au Groenland

‍La France a ‌demandé un ​exercice de ⁠l'Otan au ⁠Groenland et ‍est ⁠prête à ​y contribuer, a ⁠fait ​savoir mercredi ​la ​présidence ​française.

(Elizabeth ⁠Pineau, rédigé par ‌Inti Landauro; version française Camille ‌Raynaud)

Groenland
OTAN
    L'histoire, l'invasion des Sudètes en Septembre 1938, devrait permettre une VRAIE réflexion !!!

