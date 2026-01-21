La France demande un exercice de l'Otan au Groenland, dit l'Elysée

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
(Actualisé avec L'Oréal, Atos, secteur technologique, InPost, Barry Callebaut, Rio Tinto, TKMS) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les ...
information fournie par Boursorama avec AFP•21.01.2026•08:11•
Le distributeur belge Colruyt va supprimer plus de 700 emplois en France, dont environ 600 dans la région de Dole (Jura), dans le cadre de la cession imminente de 100 de ses 105 magasins français à quatre autres enseignes de supermarchés, a-t-on appris mardi de ...
La centrale nucléaire japonaise de Kashiwazaki-Kariwa, la plus grande centrale au monde, doit redémarrer mercredi, pour la première fois depuis la catastrophe de Fukushima en 2011 qui avait entraîné la fermeture de tous les réacteurs nippons, a indiqué son opérateur, ...
information fournie par AFP Video•21.01.2026•08:04•
Les exportations françaises d'armements devraient s'établir en 2025 "autour de 20 milliards d'euros", s'approchant des 21,6 milliards enregistrés l'année précédente, annonce la ministre des Armées Catherine Vautrin, lors de la présentation de ses vœux. Si ce montant ...
