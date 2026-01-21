Football: Ligue des champions-Le PSG encore ralenti par son inefficacité

UEFA Champions League - Sporting CP - Paris St Germain

Le Paris Saint-Germain avance au ralenti ces dernières semaines en Ligue des champions, la faute à une inefficacité offensive qui rappelle son début de campagne passée et qui a précipité sa défaite face ‍au Sporting mardi (2-1).

Alors qu'il avait parfaitement entamé la défense de son titre par trois victoires, contre l'Atalanta Bergame (4-0), à Barcelone (2-1) puis au Bayer Leverkusen (7-2), le PSG a depuis enregistré deux défaites et un nul sur ses quatre dernières rencontres dans la compétition.

Mardi soir, au stade ‌José Alvalade, le champion d'Europe s'est fait cueillir en fin de match après avoir eu de nombreuses occasions de mener au score dans une partie qu'il a longtemps dominée. Seul Khvicha Kvaratskhelia a trouvé l'ouverture, d'un tir enroulé en lucarne, sur ​les 28 tentatives parisiennes, dont six cadrées.

Le gardien portugais Rui Silva a effectué cinq arrêts, notamment devant Nuno Mendes, Senny Mayulu ⁠et Ousmane Dembélé, tandis que l'arbitre a également refusé logiquement trois buts parisiens.

"On a contrôlé le match, on avait trop d'occasions, on n'a pas marqué. C'est un film qu'on a déjà vu beaucoup de fois", a ⁠regretté le milieu de terrain Vitinha au micro ‍de Canal+. "Ça se passe beaucoup de fois, beaucoup plus que ce qu'on voudrait. On fait ⁠ce qu'on peut avec les occasions mais après, si on ne marque pas, ça devient difficile."

La dernière rencontre du PSG en Ligue des champions, soldée par un nul à l'Athletic Bilbao (0-0), avait accouché des mêmes analyses. Ce soir de décembre, au stade San Mamés, Paris avait ​tiré 19 fois sans jamais trouver la faille.

"INJUSTE"

Encore plus récemment, le PSG a montré les mêmes maux face à son voisin du Paris FC, provoquant son élimination dès les 16es de finale de la Coupe de France la semaine dernière (1-0).

"L'année dernière, c'était pareil en première ⁠partie de saison et, en deuxième, on a tout gagné", a rappelé Warren Zaïre-Emery, milieu de terrain ou latéral ​droit, en zone mixte.

"Je ne sais pas vous dire ce qui a changé. On prépare les matches ​de la même manière, on ​les joue de la même manière. C'est comme ça."

Ces difficultés face au but, alors que le vainqueur sortant de la C1 dispose quasiment ​de toutes ses forces vives contrairement à la première partie d'exercice, ravivent ⁠les souvenirs du début de saison dernière, quand le PSG enchaînait les prestations intéressantes sans parvenir à concrétiser.

L'entraîneur parisien Luis Enrique ne cessait alors de souligner le nombre d'occasions créées plutôt que le manque de réalisme de ses joueurs. La suite lui avait donné raison avec une équipe qui était devenue de plus en plus irrésistible à partir de fin janvier 2025 pour filer vers son premier sacre en C1.

Jeudi, ‌Luis Enrique a tenu le même discours, évoquant "un résultat injuste". "C'est la meilleure partie qu'on a jouée à l'extérieur cette saison et je suis très fier de cette équipe et avec cette mentalité, on va arriver très loin", a-t-il dit sur Canal+.

Déjà assuré de disputer a minima les barrages de la Ligue des champions, le PSG aurait tout intérêt de retrouver le chemin du but face à Newcastle, mercredi prochain au Parc des Princes, pour la dernière journée de la phase de ligue. L'enjeu : une place directe en huitièmes de finale.

(Rédigé ‌par Vincent Daheron, édité par Camille Raynaud)