Gloo, plateforme technologique confessionnelle, lève 72,8 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Gloo Holdings a déclaré mercredi qu'elle avait levé 72,8 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, ouvrant la voie à un début rare d'un fournisseur de logiciels pour l'écosystème confessionnel sur un marché dominé par les entreprises d'IA et de crypto-monnaie.

La société basée à Boulder, dans le Colorado, a vendu 9,1 millions d'actions au prix de 8 dollars chacune lors de l'introduction en bourse, en deçà de la fourchette de 10 à 12 dollars qu'elle s'était fixée, ce qui valorise Gloo à 582,2 millions de dollars.

Les cotations en bourse aux États-Unis devraient reprendre en décembre, lorsque la Securities and Exchange Commission reprendra ses activités après que la plus longue fermeture du gouvernement américain ait interrompu l'examen des demandes d'introduction en bourse.

La fermeture a suivi la fenêtre d'introduction en bourse la plus active de l'automne depuis 2021, interrompant brièvement une reprise qui avait déjà été sabordée en avril par les tarifs douaniers du président américain Donald Trump.

Gloo gère une plateforme qui met en relation des églises chrétiennes et d'autres groupes religieux avec des fournisseurs de solutions technologiques, de contenu, de services de marketing et de services aux donateurs. Au début de l'année, la société a embauché l'ancien directeur général d'Intel INTC.O , Pat Gelsinger, en tant que responsable de la technologie et président exécutif.

Les débuts de Gloo représenteraient la plus récente cotation en bourse de secteurs alignés sur le président américain Donald Trump, qui a souvent embrassé une vision du monde chrétienne conservatrice.

Plusieurs sociétés actives dans les domaines de la cryptographie, de l'espace et de l'IA - des secteurs en phase avec les politiques de Donald Trump - ont occupé le devant de la scène lors de la reprise du marché des introductions en bourse.

Fondée en 2013, Gloo a levé 110 millions de dollars de fonds de croissance l'année dernière pour développer ses initiatives en matière d'IA, notamment des chatbots qui offrent une fonction de "recherche sécurisée" et proposent des réponses fondées sur la Bible.

Pat Gelsinger aidera le groupe à développer des outils d'IA tels que des assistants virtuels et des chatbots.

La société devrait faire ses débuts sur le Nasdaq mercredi, sous le symbole "GLOO".

Roth Capital Partners est l'unique gestionnaire de l'offre.