SK Hynix envisagerait une introduction en Bourse aux États-Unis dès le mois d'août

Une chambre blanche de Sk Hynix, la valeur tech star de la cote sud-coréenne. (Crédits: SK Hynix)

par Heekyong Yang et Yantoultra Ngui

SK Hynix prévoit de coter ses actions aux États-Unis dès le mois d'août, ont déclaré deux sources proches du dossier, alors que le fabricant sud-coréen de puces mémoire cherche à tirer parti de la forte demande pour les actions liées à l'IA et à élargir sa base d'investisseurs.

La Commission américaine des opérations boursières (SEC) devrait approuver la demande d'introduction en bourse des American Depositary Receipts (ADR) de SK Hynix au cours de la semaine du 22 juin, a déclaré l'une des sources.

Les deux sources ont souhaité rester anonymes, ces informations n'étant pas publiques.

"SK Hynix prévoit d'émettre des ADR d'ici 2026, mais les détails, notamment le volume et le calendrier, n'ont pas encore été fixés", a déclaré SK Hynix dans un communiqué. La SEC n'était pas immédiatement disponible pour commenter cette information en dehors des heures de bureau.

SK Hynix avait déclaré en mars avoir déposé une demande confidentielle d'introduction en bourse aux États-Unis. Une source avait alors indiqué que l'opération pourrait rapporter jusqu'à 14 milliards de dollars.

La société, deuxième fabricant mondial de puces mémoire et fournisseur clé de Nvidia NVDA.O , a été l'un des principaux bénéficiaires de l'essor de l'IA grâce à sa position dominante dans le domaine des puces mémoire à large bande passante utilisées dans les serveurs d'IA.

Le cours de son action a bondi de 240 % cette année et sa capitalisation boursière a dépassé depuis mai 1.000 milliards de dollars , ce qui en fait seulement la troisième entreprise asiatique, après la taïwanaise TSMC 2330.TW et Samsung Electronics 005930.KS , à franchir ce cap.

Reuters a rapporté la semaine dernière que SK Hynix avait reçu des retours "extrêmement positifs" concernant ce projet, en raison de la forte demande en IA et de sa position concurrentielle sur le marché des puces mémoire.

Une introduction en bourse en août ajouterait également un autre nom de premier plan à ce qui s'annonce comme un second semestre chargé pour les marchés boursiers américains, alors que les investisseurs suivent de près une série d'introductions en bourse liées à l'IA, notamment OpenAI et Anthropic , ainsi que l'introduction en bourse très attendue de SpaceX SPCX.O .

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))