Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* PIRELLI PIRC.MI - Sinochem, principal actionnaire de Pirelli, est ouverte à toute offre d'achat de sa participation dans le groupe italien, à condition que celle-ci soit assortie d'une prime, après que Rome a déclaré cette semaine que la société chinoise n'enfreignait pas les règles visant à protéger l'autonomie du fabricant de pneus, ont dit à Reuters des sources proches du dossier.

* SABADELL SABE.MC - Le conseil d'administration de la banque espagnole a recommandé mardi à ses actionnaires de rejeter la dernière offre publique d'achat hostile de BBVA

BBVA.MC , affirmant que celle-ci sous-évaluait encore considérablement la banque.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL5N3VD14H

(Rédigé par Diana Mandia)