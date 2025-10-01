 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 07:05

*

*

*

*

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* PIRELLI PIRC.MI - Sinochem, principal actionnaire de Pirelli, est ouverte à toute offre d'achat de sa participation dans le groupe italien, à condition que celle-ci soit assortie d'une prime, après que Rome a déclaré cette semaine que la société chinoise n'enfreignait pas les règles visant à protéger l'autonomie du fabricant de pneus, ont dit à Reuters des sources proches du dossier.

* SABADELL SABE.MC - Le conseil d'administration de la banque espagnole a recommandé mardi à ses actionnaires de rejeter la dernière offre publique d'achat hostile de BBVA

BBVA.MC , affirmant que celle-ci sous-évaluait encore considérablement la banque.

(Rédigé par Diana Mandia)

Valeurs associées

BANCO SABADELL
3,3200 EUR Sibe +0,45%
BBVA
16,3600 EUR Sibe +0,46%
PIRELLI & C.
5,794 EUR MIL 0,00%
