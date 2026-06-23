information fournie par Reuters • 23/06/2026 à 06:25

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VALEO VLOF.PA a annoncé lundi soir la signature d'un accord avec Nissan visant à lancer une offre de recharge pour véhicules électriques sur le marché européen.

* PORSCHE PSHG_p.DE doit tenir dans la journée son assemblée générale.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N42Q1D7

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)