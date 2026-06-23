Jeudi, la "grande assemblée des entrepreneurs", première étape d'une nouvelle CPME

( AFP / ERIC PIERMONT )

La CPME tient jeudi au Parc des Princes "la grande assemblée des Entrepreneurs", nouvel évènement annuel qui devrait accompagner toute une réforme de la deuxième organisation patronale après le Medef.

L'ancien évènement "Impact PME" qui rassemblait ces dernières années quelque 1.200 participants à la Station F, un campus de startups à l'est de Paris, renaît en trois ou quatre fois plus grand, à l'autre bout de Paris, dans le stade du PSG.

Lundi, les organisateurs ont rassuré : le dispositif d'accueil a été renforcé pour "assurer le confort et la sécurité des 4.000 participants" en pleine canicule, et souligné que la majorité de l'évènement se passera dans des salles climatisées.

Ce nouveau lieu, "ce n'est pas un changement cosmétique" mais "un changement d'échelle", avait prévenu le 26 mai en conférence de presse le jeune président - 41 ans - Amir Reza-Tofighi, arrivé début 2025 et succédant à François Asselin et à d'autres présidents au profil plus classique de la Confédération des petites et moyennes entreprises.

"C'est une manière de dire que les entrepreneurs ne sont pas une variable d'ajustement, mais la solution face aux difficultés", avait-il dit.

D'autant qu'après huit ans d'un enchaînement de crises ayant pesé sur l'économie, - gilets jaunes, Covid, inflation suite à la guerre en Ukraine, dissolution, guerre au Moyen-Orient -, "une année décisive s'ouvre dans les prochains mois" avec les élections présidentielle et législative.

"Ambition"

Le moment idéal, estime le président, pour "lancer un nouveau chapitre", d'une CPME "plus visible et plus présente dans le débat public, et qui entend peser davantage".

Ainsi, mercredi, il dressera devant les instances de l'organisation "le bilan de ses premiers mois à la présidence, et il ouvrira une nouvelle étape pour l'organisation", a indiqué lundi la CPME.

Un changement de nom "est sur la table" avait déclaré en mai M. Reza-Tofighi.

La présence du mot "entrepreneur" dans celui-ci pourrait être une piste, tant le mot est devenu omniprésent dans les propos du président pour évoquer les chefs d'entreprises.

Il n'a pas voulu percer le mystère le mois dernier, indiquant dans un sourire "ne pas pouvoir en dire plus".

Modernisation

M. Reza-Tofighi se contente aussi de sourire quand on lui demande si, à terme, il aimerait grignoter l'audience du Medef, qui, grâce aux plus de dix millions de salariés qu'il représente, a un "poids" de 63,42% dans le patronat, contre 32,05% à la CPME et 4,53% pour le troisième, l'U2P (entreprises de proximité).

Choisir le Parc des Princes quand le Medef s'est établi depuis l'an dernier à Roland Garros pour son propre rassemblement annuel, la REF, ressemble à une réponse, même si M. Reza-Tofighi invoque aussi la difficulté de trouver un endroit capable d'accommoder 4.000 participants.

De son côté, sans faire explicitement allusion à la CPME, le président du Medef Patrick Martin a annoncé lundi qu'il y aurait "des dizaines de milliers de dirigeants, de PME en particulier" à la REF cette année.

La volonté de modernisation de la CPME de M. Reza-Tofighi se lit aussi dans le recrutement pour quelques mois d'une équipe informatique de douze personnes, là où il n'y en avait aucune il y a un an.

Intelligence artificielle, souveraineté, facturation électronique, cybersécurité, santé des dirigeants feront partie des thèmes abordés jeudi. Le prix Nobel d'économie Philippe Aghion ou le nouveau gouverneur de la Banque de France seront présents.

"Un village entrepreneurial" s'établira autour de la pelouse, en marge des prises de parole, conférences et ateliers.