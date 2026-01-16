 Aller au contenu principal
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
16/01/2026

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* GROUPE ADP ADP.PA a fait état jeudi d'un trafic groupe en hausse de 4,2% sur l'année 2025 avec 379,0 millions de passagers.

* ALSTOM ALSO.PA a annoncé jeudi avoir un accord de 2,3 milliards de dollars canadiens avec les Transports de Toronto (TTC) pour 70 rames de métro pour le réseau de Toronto.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3Y90YB

(Rédigé par Claude Chendjou)

Valeurs associées

ADP
109,500 EUR Euronext Paris 0,00%
ALSTOM
26,120 EUR Euronext Paris +0,93%
