Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* GROUPE ADP ADP.PA a fait état jeudi d'un trafic groupe en hausse de 4,2% sur l'année 2025 avec 379,0 millions de passagers.

* ALSTOM ALSO.PA a annoncé jeudi avoir un accord de 2,3 milliards de dollars canadiens avec les Transports de Toronto (TTC) pour 70 rames de métro pour le réseau de Toronto.

(Rédigé par Claude Chendjou)