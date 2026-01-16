 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Boeing conclut un accord de principe avec les anciens salariés de Spirit AeroSystems
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 04:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un syndicat représentant environ 1.600 employés du fournisseur de fuselage Spirit AeroSystems a déclaré jeudi qu'il était parvenu à un accord de principe avec Boeing

BA.N sur une nouvelle convention collective.

L'équipe de négociation de l'unité non-ingénieurs de la Society of Professional Engineering Employees in Aerospace (SPEEA) à Wichita, Kansas, a recommandé à l'unanimité aux membres d'approuver la proposition de Boeing.

Le 8 décembre, Boeing a finalisé le rachat de Spirit AeroSystems pour un montant de 4,7 milliards de dollars . Les négociations contractuelles ont débuté après la conclusion de l'accord, en raison des restrictions imposées par le droit du travail.

L'offre du constructeur aéronautique "nous permet de bénéficier de meilleures prestations médicales et dentaires, d'un plus grand nombre de jours de vacances et des enveloppes salariales décentes pour les augmentations", a déclaré James Hatfield, qui a présidé l'équipe de négociation du syndicat.

La proposition de Boeing comprend une augmentation de 20 % des réserves salariales sur environ cinq ans, une augmentation annuelle de 50 % des fonds promotionnels, une prime de ratification de 6 000 dollars et une contrepartie de 10 % du plan 401(k) à partir de 2027, selon la SPEEA.

"Nous sommes heureux que le comité de négociation du syndicat ait pleinement approuvé notre meilleure et dernière offre qui donnerait à nos coéquipiers des salaires plus élevés, de meilleurs avantages et plus de temps libre. Nous encourageons nos employés à voter "oui"", a déclaré un porte-parole de Boeing.

Les membres du syndicat ont jusqu'au 30 janvier à 17 heures pour examiner l'offre et voter sur la proposition, selon le syndicat. Le contrat actuel, d'une durée de six ans, expirera le 31 janvier 2026.

Les négociations entre Boeing et SPEEA ont été interrompues jusqu'au 5 janvier, les négociateurs reprochant à Boeing de ne pas s'être préparé aux négociations.

Valeurs associées

BOEING CO
247,710 USD NYSE +2,12%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des Afghanes avec leurs enfants sont assises dans le service de malnutrition de Médecins sans frontières (MSF) d’un hôpital à Hérat le 8 janvier 2026. Certaines familles parcourent des centaines de kilomètres pour atteindre l’hôpital d’Hérat, faute d’infrastructures de santé dans leurs provinces d’origine ( AFP / Wakil KOHSAR )
    A Hérat, l'hôpital du dernier espoir pour les mères d'enfants malnutris
    information fournie par AFP 16.01.2026 05:02 

    "Personne ne peut imaginer ce que je traverse": dans une salle de soins intensifs, Najiba, 24 ans, veille sans relâche sur son bébé, Artiya, l'un des quelque quatre millions d'enfants risquant de mourir de malnutrition cette année en Afghanistan. La jeune femme ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 15/01/2026
    Top 5 IA du 15/01/2026
    information fournie par Libertify 16.01.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Alstom , M6 , NVIDIA , Nexans , Sanofi . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des ... Lire la suite

  • Le candidat du Parti socialiste Antonio Jose Seguro (à gauche) s'entretient avec le candidat indépendant et amiral Henrique Gouveia e Melo (au centre) à côté du candidat de Chega, André Ventura (à droite), avant un débat télévisé avec les autres candidats à la présidence en vue des élections du 18 janvier, à Lisbonne, le 6 janvier 2026 ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )
    Présidentielle au Portugal: le candidat d'extrême droite favori du premier tour
    information fournie par AFP 16.01.2026 03:55 

    La campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle au Portugal s'achève vendredi, avec le candidat d'extrême droite André Ventura dans le rôle de favori du scrutin de dimanche, un scénario inédit même s'il a très peu de chances de l'emporter au second ... Lire la suite

  • Un policier et son chien fouillent une voiture sur les lieux où un homme a foncé dans une foule dans la ville de Munich, le 13 février 2025, faisant deux morts et une quarantaine de blessés ( AFP / Michaela STACHE )
    Un Afghan jugé pour l'attaque à la voiture-bélier de Munich en 2025
    information fournie par AFP 16.01.2026 03:51 

    Le procès d'un jeune Afghan qui avait foncé avec une voiture sur un cortège syndical début 2025 à Munich, faisant deux morts et une quarantaine de blessés, s'ouvre vendredi matin dans cette ville allemande, l'accusation lui attribuant des motivations islamistes. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank