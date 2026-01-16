Boeing conclut un accord de principe avec les anciens salariés de Spirit AeroSystems

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un syndicat représentant environ 1.600 employés du fournisseur de fuselage Spirit AeroSystems a déclaré jeudi qu'il était parvenu à un accord de principe avec Boeing

BA.N sur une nouvelle convention collective.

L'équipe de négociation de l'unité non-ingénieurs de la Society of Professional Engineering Employees in Aerospace (SPEEA) à Wichita, Kansas, a recommandé à l'unanimité aux membres d'approuver la proposition de Boeing.

Le 8 décembre, Boeing a finalisé le rachat de Spirit AeroSystems pour un montant de 4,7 milliards de dollars . Les négociations contractuelles ont débuté après la conclusion de l'accord, en raison des restrictions imposées par le droit du travail.

L'offre du constructeur aéronautique "nous permet de bénéficier de meilleures prestations médicales et dentaires, d'un plus grand nombre de jours de vacances et des enveloppes salariales décentes pour les augmentations", a déclaré James Hatfield, qui a présidé l'équipe de négociation du syndicat.

La proposition de Boeing comprend une augmentation de 20 % des réserves salariales sur environ cinq ans, une augmentation annuelle de 50 % des fonds promotionnels, une prime de ratification de 6 000 dollars et une contrepartie de 10 % du plan 401(k) à partir de 2027, selon la SPEEA.

"Nous sommes heureux que le comité de négociation du syndicat ait pleinement approuvé notre meilleure et dernière offre qui donnerait à nos coéquipiers des salaires plus élevés, de meilleurs avantages et plus de temps libre. Nous encourageons nos employés à voter "oui"", a déclaré un porte-parole de Boeing.

Les membres du syndicat ont jusqu'au 30 janvier à 17 heures pour examiner l'offre et voter sur la proposition, selon le syndicat. Le contrat actuel, d'une durée de six ans, expirera le 31 janvier 2026.

Les négociations entre Boeing et SPEEA ont été interrompues jusqu'au 5 janvier, les négociateurs reprochant à Boeing de ne pas s'être préparé aux négociations.