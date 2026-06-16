information fournie par Reuters • 16/06/2026 à 06:41

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ADP ADP.PA a fait état lundi soir d'un trafic aéroport en hausse de 1% en mai.

* CARREFOUR CARR.PA tient mardi sa journée investisseurs.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nnL8N42K1GH

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)