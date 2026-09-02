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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 06:00
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* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR AUTOMOBILE - Les immatriculations de voitures neuves en Italie ont augmenté de 3,15% en août sur un an, à 69.411 véhicules, selon les données publiées mardi par le ministère des Transports. STELLANTIS STLAM.MI , leader du marché italien dont les marques incluent Fiat, Jeep, Peugeot et la coentreprise chinoise Leapmotor 9863.HK , a surperformé le marché, avec des ventes en hausse de 6,1% en août, selon les calculs de Reuters.

* INTESA SANPAOLO ISP.MI ne s'attend pas à ce que son projet de rachat de MONTE DEI PASCHI DI SIENA BMPS.MI soit entravé par des offres lancées par sa cible ou par des clarifications demandées par la Consob, l'autorité italienne de surveillance des marchés, a déclaré une source proche du dossier.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N44P1DT

(Rédigé par Claude Chendjou)

Valeurs associées

BANCA MPS
11,414 EUR MIL -1,37%
INTESA SANPAOLO
6,668 EUR MIL -1,78%
STELLANTIS
4,642 EUR MIL -2,40%
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