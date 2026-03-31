France: Céline Dion annonce son retour avec une série de concerts à Paris à l'automne

La Tour Eiffel s'illumine à l'occasion de l'annonce des dates de concert et de la vente des billets pour les prochains spectacles de la chanteuse Céline Dion à Paris

Céline Dion a annoncé lundi, ‌jour de son 58e anniversaire, son retour tant attendu sur scène, dévoilant ​une série de dix concerts prévus à partir de septembre à Paris La Défense Arena, six ans après sa dernière représentation.

"Vous me manquez beaucoup, ​tout cela me ramène à mon anniversaire, cette année, je vais recevoir le meilleur cadeau de toute ​ma vie. Je vais avoir la ⁠chance d'aller vous voir et de pouvoir encore chanter pour vous ‌à Paris à partir de cet automne, au mois de septembre ", a-t-elle déclaré dans une vidéo enregistrée diffusée sur France ​2.

En parallèle, l'annonce a ‌été aussi effectuée grâce à un spectacle de son ⁠et lumière diffusé depuis la tour Eiffel, avec un message "Paris, je suis prête", inscrit sur la Dame de fer en plusieurs langues.

C'est sur cette ⁠même tour Eiffel ‌que la chanteuse québécoise avait fait une apparition remarquée en ⁠juillet 2024, interprétant "L'Hymne à l'amour" d'Edith Piaf en conclusion de la ‌cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024.

Avant cela, Céline ⁠Dion n'avait plus donné de concert depuis le 8 mars ⁠2020 et avait ‌été contrainte d'annuler une quarantaine de concerts en Europe en 2012 et ​2024.

Connue notamment pour sa bande originale ‌du film "Titanic", Céline Dion avait annoncé en 2022 être atteinte d'une pathologie neurologique rare, le syndrome ​de la personne raide qui provoque des spasmes musculaires.

Dans sa vidéo d'annonce, Céline Dion a tenu à rassurer ses fans sur ⁠sa santé, répétant qu'elle allait bien.

La rumeur bruissait d'une série de concerts assurés par Céline Dion dans la capitale française, théâtre d'une campagne d'affichage reprenant simplement des paroles issues des plus grands tubes de la star canadienne.

Les préventes ouvrent le 7 avril, peut-on lire sur la page Instagram de ​l'artiste.

(Reportage par Zhifan Liu)