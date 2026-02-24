IBM enregistre la plus forte baisse journalière depuis 2000 après qu'Anthropic a déclaré que l'IA peut moderniser COBOL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions d'International Business Machines IBM.N ont enregistré leur plus forte baisse journalière en plus de 25 ans lundi, après que la startup d'intelligence artificielle Anthropic a déclaré que son outil Claude Code pourrait être utilisé pour moderniser un langage de programmation exécuté sur les systèmes IBM.

Les actions d'IBM ont chuté de 13,2 %, leur plus forte baisse depuis le 18 octobre 2000.

COBOL est un langage de programmation largement utilisé sur les ordinateurs centraux d'IBM dans les systèmes bancaires, d'assurance et gouvernementaux.

"La modernisation d'un système COBOL nécessitait autrefois des armées de consultants qui passaient des années à cartographier les flux de travail. Des outils comme Claude Code peuvent automatiser les phases d'exploration et d'analyse qui consomment la majeure partie des efforts de modernisation de COBOL", a déclaré Anthropic dans un billet de blog lundi.

"Avec l'IA, les équipes peuvent moderniser leur base de code COBOL en quelques trimestres au lieu de plusieurs années", ajoute l'entreprise.

Ces derniers mois, les valeurs logicielles ont été mises à mal par les craintes du marché concernant les capacités croissantes des outils d'IA , en particulier après le lancement de plug-ins du grand modèle de langage d'Anthropic, Claude, considéré comme la tentative de la startup de devenir une couche d'application.

Les actions des entreprises de cybersécurité telles que CrowdStrike CRWD.O et Datadog DDOG.O ont également chuté lundi, les investisseurs évaluant l'impact potentiel du nouvel outil de sécurité d'Anthropic sur l'industrie.