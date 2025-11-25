Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR DU VIN - La ministre française de l'Agriculture, Annie Genevard, a annoncé lundi le déblocage de 130 millions d'euros pour un arrachage définitif de vignes en France dans le cadre d'un nouveau plan de soutien aux vignerons, confrontés au changement climatique, à une baisse de la consommation de vin et aux tensions commerciales internationales, notamment avec les droits de douane américains.

* THYSSENKRUPP NUCERA NCH2.DE - Le fabricant d'électrolyseurs a annoncé lundi une forte baisse de ses ventes pour 2026, expliquant que le marché de l'hydrogène vert était devenu plus difficile et que les investisseurs continuaient de reporter leurs décisions d'investissement.

* EASYJET EZJ.L , COMPASS CPG.L et KINGFISHER KGF.L publieront leurs résultats avant l'ouverture de la Bourse.

* VERALLIA VRLA.PA a déclaré lundi que sa directrice financière Nathalie Delbreuve quitterait l'entreprise le 28 novembre et que le nom de son successeur serait dévoilé dans les prochaines semaines.

(Rédigé par Diana Mandia et Claude Chendjou)