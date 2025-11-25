 Aller au contenu principal
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 06:00

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR DU VIN - La ministre française de l'Agriculture, Annie Genevard, a annoncé lundi le déblocage de 130 millions d'euros pour un arrachage définitif de vignes en France dans le cadre d'un nouveau plan de soutien aux vignerons, confrontés au changement climatique, à une baisse de la consommation de vin et aux tensions commerciales internationales, notamment avec les droits de douane américains.

* THYSSENKRUPP NUCERA NCH2.DE - Le fabricant d'électrolyseurs a annoncé lundi une forte baisse de ses ventes pour 2026, expliquant que le marché de l'hydrogène vert était devenu plus difficile et que les investisseurs continuaient de reporter leurs décisions d'investissement.

* EASYJET EZJ.L , COMPASS CPG.L et KINGFISHER KGF.L publieront leurs résultats avant l'ouverture de la Bourse.

* VERALLIA VRLA.PA a déclaré lundi que sa directrice financière Nathalie Delbreuve quitterait l'entreprise le 28 novembre et que le nom de son successeur serait dévoilé dans les prochaines semaines.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3WX1AD

(Rédigé par Diana Mandia et Claude Chendjou)

Valeurs associées

COMPASS GROUP
2 448,000 GBX LSE -0,41%
EASYJET
484,650 GBX LSE +4,50%
KINGFISHER
292,450 GBX LSE +0,33%
THYSSENKR N
8,135 EUR XETRA +0,43%
VERALLIA
23,760 EUR Euronext Paris +0,85%
