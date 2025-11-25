ArcelorMittal: la CGT accuse le RN de vouloir torpiller la proposition de loi de nationalisation

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet a estimé lundi que le Rassemblement national (RN) avait adopté une "stratégie d'obstruction" contre le vote prévu jeudi à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi visant à nationaliser l'aciériste ArcelorMittal en France.

Le géant de la sidérurgie a annoncé en avril un plan social en France, dont la pertinence est mise en cause par un rapport d'expertise commandé par le CSE.

"Nous sommes extrêmement choqués de découvrir que les députés du Rassemblement national (...) ont prévu de mettre en place une stratégie d'obstruction", à coups de nombreux amendements, (...) "et si ces amendements sont maintenus, ça veut dire que la proposition de loi ne pourra pas être votée", a déclaré à l'AFP Sophie Binet.

Le texte, porté par la députée insoumise Aurélie Trouvé, avait été adopté le 19 novembre en commission des Finances de l'Assemblée nationale, soutenu par l'ensemble de la gauche, rejeté par la droite et le centre, tandis que le RN s'était abstenu.

"Ils s'abstiennent pour faire croire qu'ils ne sont pas opposés et derrière (...), ils mettent en place une manœuvre d'obstruction", s'est insurgée Mme Binet, qui a évoqué une démarche "hypocrite" du RN.

Plus de 310 amendements ont été déposés sur le texte à la clôture du dépôt d'amendements lundi à 17H00, ont indiqué des sources parlementaires à l'AFP.

Le groupe RN en a déposé 195, et ses alliés de l'UDR 84, soit 279 en tout, le reste des amendements ayant été déposés par les macronistes (EPR, 28) et LFI (3), selon les données sur le site de l'Assemblée nationale.

Les administrateurs sont toujours en train d'examiner la recevabilité de ces amendements, le nombre en discussion en séance peut donc être inférieur.

"On appelle l'ensemble des députés à être présents et à voter pour cette proposition de loi fondamentale pour la défense de notre industrie et de notre souveraineté nationale", a indiqué Sophie Binet, qui va adresser mardi un courrier en ce sens aux parlementaires, hormis ceux du RN.

"Ce qu'on constate, c'est que le RN travaille pour Mittal", a-t-elle conclu, estimant que ce parti "aidait une grande multinationale à plier bagages et à voler notre industrie".

Le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon a aussi accusé sur X le RN de préparer "le blocage de la nationalisation d'Arcelor".

"À Dunkerque, mais aussi chez les députés RN à Grandrange, Florange, Desvres, Montataire, le RN est l'ennemi de la souveraineté nationale et le meilleur ami du patron liquidateur", a-t-il écrit.

"Le RN permettra un vote sur Arcelor mais aura donné une bonne leçon à LFI qui se croit tout permis", lui a répondu le député RN Jean-Philippe Tanguy sur X, faisant planer le doute sur un éventuel retrait d'amendements d'ici la séance.

Ce dernier a accusé LFI d'avoir eu une "attitude odieuse" et d'avoir fait de l'obstruction sur ses textes lors de sa journée annuelle reservée dans l'hémicycle le 30 octobre dernier.

Jeudi, en marge de l'examen du texte, la CGT a appelé les salariés de la sidérurgie, en grande difficulté, à manifester aux abord de l'Assemblée "pour appeler les députés à prendre leurs responsabilités et à protéger la sidérurgie française", a indiqué Mme Binet.