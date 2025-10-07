 Aller au contenu principal
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 06:00

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VALNEVA VLS.PA a abaissé lundi son objectif de chiffre d'affaires pour cette année, le groupe citant la suspension de la licence du vaccin IXCHIQ contre le chikungunya par la FDA, l'autorité américaine de la santé (FDA) et "l'incertitude actuelle" liée à l'attente d'informations complémentaires de sa part.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL5N3VK114

(Rédigé par Mara Vîlcu)

Valeurs associées

VALNEVA
4,870 EUR Euronext Paris -2,13%
