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Des pertes de DBV Technologies creusées par les dépenses R&D en 2025
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 07:45

DBV Technologies indique avoir essuyé une perte nette de 147 MUSD en 2025 contre 113,9 MUSD en 2024, un creusement reflétant principalement une augmentation de ses dépenses de R&D à hauteur de 27,3 MUSD.

Cette augmentation s'explique surtout par des stocks en préparation de la commercialisation de Viaskin Peanut en cas d'approbation aux États-Unis, mais aussi par des dépenses cliniques en lien avec l'étude COMFORT Toddlers et un renforcement des équipes.

Par ailleurs, les dépenses SG&A se sont accrues de 4,6 MUSD par rapport à 2024, reflétant l'augmentation des effectifs et des études de marché en vue de la commercialisation de Viaskin Peanut aux États-Unis s'il est approuvé.

Les produits opérationnels de la société de biotechnologies se sont montées à 5,6 MUSD en 2025 contre 4,2 MUSD l'année précédente, principalement liés à l'augmentation des activités éligibles au crédit d'impôt recherche.

DBV revendique une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 194 MUSD au 31 décembre 2025, auxquels s'ajoutent 94 MUSD de produit brut supplémentaire reçus le 16 janvier 2026, permettant de financer ses opérations jusqu'au 2e trimestre 2027.

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DBV TECHNOLOGIES
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