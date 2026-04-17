Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* ALSTOM ALSO.PA - Le fabricant du TGV a annoncé jeudi soir, à l'occasion de la publication de ses résultats préliminaires annuels, ne pas maintenir son objectif de cash-flow libre cumulé sur les trois années à 2026/27 et ne pas être en mesure d'atteindre son ambition de marge d'exploitation ajustée à la même échéance.

Il a également fait état de résultats préliminaires conformes à ses prévisions pour 2025/26, marqués par des prises de commandes "record" de 27,6 milliards d'euros.

* Les opérateurs de télécommunications français BOUYGUES BOUY.PA , Iliad-Free et ORANGE ORAN.PA ont annoncé vendredi avoir soumis une nouvelle offre portant sur un montant total de 20,35 milliards d'euros de valeur d'entreprise pour les actifs considérés de Altice France.

* KERING PRTP.PA espère lancer l'an prochain les premières lunettes connectées de sa marque Gucci en partenariat avec Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , a déclaré jeudi à Reuters son directeur général, Luca de Meo.

* INTERPARFUMS IPAR.PA - Coty et Interparfums ont toutes deux démenti une information selon laquelle elles seraient en pourparlers concernant la vente des licences de parfums Hugo Boss et Burberry détenues par Coty, la qualifiant de "catégoriquement fausse".

* VIRBAC VIRB.PA a fait état mardi d'une hausse de 7,7% de son chiffre d'affaires trimestriel à taux de change et périmètre constants, tirée principalement par l'Amérique du Nord et l'international, et a confirmé ses perspectives annuelles.

* IPSOS ISOS.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 2,4% au premier trimestre, le spécialiste des études de marché citant des effets de change défavorables.

* ICADE ICAD.PA a fait état jeudi de revenus consolidés IFRS en recul de 14,7% au premier trimestre, à 278,2 millions d'euros.

* INTERPARFUMS IPAR.PA - Coty COTY.N a déclaré jeudi qu'il n'était pas en pourparlers pour céder ses licences de marques de prestige, démentant une information du site dédié au luxe Miss Tweed selon laquelle le groupe américain de produits de beauté discute de la vente de ses licences Hugo Boss et Burberry à Interparfums, dont le siège est à Paris.

* EIFFAGE FOUG.PA a annoncé jeudi avoir remporté, dans le cadre d'un consortium, les travaux d'extension du port de Callao Muelle Norte au Pérou, pour un montant de plus de 100 millions d'euros.

* ERICSSON ERICb.ST a fait état vendredi d'un bénéfice de base légèrement inférieur aux attentes au premier trimestre, invoquant la hausse des coûts des puces due à la demande en matière d'intelligence artificielle (IA) et un ralentissement des ventes en Amérique du Nord.

* NOVO NORDISK NOVOb.CO - Le tirzépatide, médicament à base de GLP-1 du laboratoire américain Eli Lilly LLY.N , entraîne en moyenne une perte de poids plus importante que le sémaglutide de son rival danois, mais au détriment des muscles et des tissus conjonctifs, selon une étude publiée cette semaine avant d'avoir été soumise à un examen par les pairs.

* SCHRODERS SDR.L - Les actionnaires du gestionnaire britannique d'actifs ont approuvé jeudi la vente de la société à son concurrent américain Nuveen pour 9,9 milliards de livres sterling.

* ENI - ISS, un influent cabinet de conseil aux actionnaires, a exhorté à voter contre la proposition de la société énergétique italienne visant à augmenter considérablement la rémunération de son directeur général pour 2026, qualifiant cette mesure d'"excessive".

* DELIVERY HERO DHER.DE - PROSUS PRX.AS a annoncé vendredi avoir conclu un accord pour céder une participation de 4,5% dans la société allemande de livraison de repas DELIVERY HERO DHER.DE à UBER UBER.N pour environ 270 millions d'euros.

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)