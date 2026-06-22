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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 06:30

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* DANONE DANO.PA - Le groupe agroalimentaire a annoncé lundi la signature de de deux accords définitifs en vue d'acquérir l'entreprise australienne MADE Group, ainsi que les 49% restants dans sa co-entreprise avec Saputo Dairy Australia, disant vouloir renforcer sa présence dans les segments de la nutrition saine en Asie-Pacifique.

* À compter de lundi, MERSEN CBLP.PA et MAUREL & PROM

MAUP.PA rejoignent l'indice SBF 120 .SBF120 , tandis que NEXITY NEXI.PA et ELIOR ELIOR.PA en sont exclus.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS : nL8N42Q1D7

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

DANONE
65,060 EUR Euronext Paris -0,97%
ELIOR GROUP
1,956 EUR Euronext Paris -0,86%
Gaz naturel
3,23 USD NYMEX 0,00%
MAUREL & PROM
8,065 EUR Euronext Paris +1,57%
MERSEN
42,200 EUR Euronext Paris -2,36%
NEXITY
7,915 EUR Euronext Paris +0,57%
Pétrole Brent
79,18 USD Ice Europ -0,10%
Pétrole WTI
75,50 USD Ice Europ -1,11%
SBF 120
6 364,69 Pts Euronext Paris -0,52%
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