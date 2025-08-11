Les vaccins anticancéreux d'IO Biotech montrent une amélioration dans l'objectif d'une étude de stade avancé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
IO Biotech IOBT.O a déclaré lundi que son vaccin expérimental contre le cancer en combinaison avec le Keytruda de Merck MRK.N a montré une amélioration dans un objectif d'étude de stade avancé, mais n'était pas statistiquement significatif.
