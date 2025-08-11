 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les vaccins anticancéreux d'IO Biotech montrent une amélioration dans l'objectif d'une étude de stade avancé
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 14:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

IO Biotech IOBT.O a déclaré lundi que son vaccin expérimental contre le cancer en combinaison avec le Keytruda de Merck MRK.N a montré une amélioration dans un objectif d'étude de stade avancé, mais n'était pas statistiquement significatif.

MERCK
80,735 USD NYSE +0,45%
A lire aussi

  • CoinShares
    Ethereum, Bitcoin explosent après leur autorisation dans les plans d’épargne U.S
    information fournie par CoinShares 11.08.2025 14:16 

    Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré 572 millions de dollars d'entrées nettes la semaine dernière selon le département Recherche de CoinShares, inversant partiellement la sortie d'un milliard de dollars la semaine précédente provoquée ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 11.08.2025 13:59 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, secteur de la marijuana, AMC Entertainment, C3.ai, ALT5 Sigma, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse ... Lire la suite

  • Un trader travaille chez CMC Markets dans la City de Londres
    Wall Street vue stable, l'Europe varie peu, l'attentisme domine
    information fournie par Reuters 11.08.2025 13:57 

    par Claude Chendjou Wall Street est attendue sans grand changement lundi et les Bourses européennes sont également sur de faibles variations à la mi-séance dans un contexte d'attentisme avant la publication cette semaine d'un indicateur clé d'inflation aux Etats-Unis ... Lire la suite

  • Le candidat à la présidence de la Colombie et sénateur Miguel Uribe le 14 mai 2025 à Bogota ( AFP / Raul ARBOLEDA )
    Colombie: décès du candidat présidentiel blessé lors d'une attaque en juin
    information fournie par AFP 11.08.2025 13:24 

    Le candidat à la présidence de la Colombie et sénateur Miguel Uribe, blessé par balles lors d'une réunion publique en juin à Bogota, est décédé après avoir passé deux mois en soins intensifs et subi plusieurs interventions chirurgicales, a annoncé son épouse lundi. ... Lire la suite

