Les vaccins anticancéreux d'IO Biotech montrent une amélioration dans l'objectif d'une étude de stade avancé

IO Biotech IOBT.O a déclaré lundi que son vaccin expérimental contre le cancer en combinaison avec le Keytruda de Merck MRK.N a montré une amélioration dans un objectif d'étude de stade avancé, mais n'était pas statistiquement significatif.