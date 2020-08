Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les USA vont encore réduire le nombre de soldats présents en Afghanistan Reuters • 09/08/2020 à 04:38









WASHINGTON, 9 août (Reuters) - Les Etats-Unis prévoient de réduire "à moins de 5.000" le nombre de leurs soldats présents en Afghanistan d'ici fin novembre, a déclaré le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, lors d'un entretien diffusé samedi par la chaîne Fox News, donnant des précisions sur une annonce du président Donald Trump. Environ 8.600 soldats américains sont actuellement stationnés en Afghanistan, soit le seuil prévu dans le cadre de l'accord de paix conclu en février dernier par Washington avec les insurgés taliban. Donald Trump a déclaré dans un entretien diffusé lundi par Axios qu'il prévoyait de retirer à nouveau des troupes d'Afghanistan, pour ne laisser qu'environ 4.000 soldats. (Brad Heath; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.