Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les USA vont continuer à faire pression sur l'Iran - Pompeo Reuters • 16/11/2020 à 23:11









PARIS, 16 novembre (Reuters) - Les Etats-Unis auront encore "du travail" dans les prochaines semaines pour "réduire la capacité (de l'Iran) à tourmenter le Moyen-Orient", déclare le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, dans une interview https://www.lefigaro.fr/international/mike-pompeo-on-nous-a-accuses-de-nous-retirer-du-monde-c-est-l-exact-contraire-20201116 au Figaro publiée lundi. L'administration de Donald Trump a retiré en 2018 les Etats-Unis de l'accord limitant les activités nucléaires de l'Iran et rétabli de lourdes sanctions contre la République islamique, instaurant une politique de "pression maximale" pour contraindre Téhéran, en vain jusqu'à présent, à accepter un pacte beaucoup plus contraignant. "Nous avons donc fait en sorte qu'ils aient aussi peu de dollars et de ressources que possible pour construire leur programme nucléaire. Nous continuons à pousser. Dans les prochaines semaines, il y a encore du travail pour réduire leur capacité de tourmenter le Moyen-Orient", déclare Mike Pompeo, qui a fait escale en France dans le cadre d'une tournée qui le conduira au Moyen-Orient. Revenant sur les accords de normalisation conclus récemment sous l'impulsion de Washington entre Israël et plusieurs pays musulmans comme les Emirats arabes unis ou Bahreïn, Mike Pompeo forme le voeu qu'un jour, l'Iran signe à son tour les "accords d'Abraham" et reconnaisse le droit à l'existence d'Israël. (Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.