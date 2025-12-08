Les USA sont prêts à autoriser les exportations de puces Nvidia H200 vers la Chine-source

par Stephen Nellis et Karen Freifeld

Le ministère américain du Commerce est prêt à autoriser l'exportation de la puce H200 de Nvidia vers la Chine, a déclaré à Reuters une source au fait du dossier.

Les actions de Nvidia NVDA.O ont progressé de 2,2% après la publication de cette information par le média spécialisé Semafor, qui en a fait état le premier.

Autoriser les exportations de puces H200 vers la Chine pourrait signaler une approche plus amicale envers Pékin, après que le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping ont négocié le mois dernier à Busan, en Corée du Sud, une trêve dans la guerre commerciale et technologique entre les deux pays.

Selon la source interrogée par Reuters, les membres de l'administration Trump voient cette décision comme un compromis entre l'envoi des dernières puces Blackwell de Nvidia en Chine, que le président n'a pas voulu autoriser, et une absence totale d'exportation de modèles américains qui, selon eux, favoriserait les efforts de Huawei visant à vendre des puces d'intelligence artificielle (IA) en Chine.

Nvidia et le ministère du Commerce n'ont pas répondu dans l'immédiat à des demandes de commentaires.

(Reportage Jasper Ward à Washington, Karen Friefeld à New York et Stephen Nellis à San Francisco ; rédigé par Doina Chiacu, version française Benjamin Mallet)