Les USA relèvent les taxes douanières sur les avions européens de 10% à 15%

(Actualisé avec détails, réaction de Boeing) WASHINGTON, 15 février (Reuters) - Les Etats-Unis ont annoncé vendredi qu'ils allaient relever de 10% à 15% les droits de douane sur les avions importés de l'Union européenne à partir du 18 mars, accentuant ainsi la pression sur Bruxelles dans le cadre du conflit sur les subventions accordées à Airbus AIR.PA . Dans un communiqué diffusé vendredi soir, le bureau du Représentant américain au Commerce (USTR) fait savoir que Washington reste disposé à parvenir à un accord avec l'UE sur le sujet mais pourrait revoir ses mesures si Bruxelles imposait à son tour des droits de douane. Européens et Américains s'accusent mutuellement depuis 2004 d'avoir soutenu par des subventions publiques illégales les constructeurs aéronautiques Airbus et Boeing BA.N . Dans le cadre du contentieux sur les subventions accordées à Airbus, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a autorisé en octobre les Etats-Unis à taxer 7,5 milliards de dollars (6,7 milliards d'euros) de produits industriels et agricoles importés d'Union européenne. Washington a ensuite imposé le 18 octobre des droits de douane de 10% sur les avions et de 25% sur d'autres produits industriels et agricoles importés de l'Union européenne, dont le vin français, le fromage italien ou le whisky écossais. Cette mesure va avoir un impact sur les compagnies américaines déjà confrontées à une pénurie d'appareils et compliquera les efforts visant à trouver un accord avec l'Union européenne, fait savoir Airbus dans un communiqué, tout en précisant qu'il allait poursuivre les discussions avec ses clients américains pour "atténuer les effets des taxes douanières dans la mesure du possible". L'avionneur européen dit espérer que la position de Washington évoluera, en particulier compte tenu de la menace de l'UE d'imposer des taxes douanières sur les produits américains dans une affaire similaire concernant des subventions accordées à Boeing, qui doit être jugée au printemps devant l'OMC. Boeing a déclaré pour sa part travailler avec les autorités américaines pour "que les Etats-Unis soient rapidement en pleine conformité" avec les décisions de l'OMC. "L'UE et Airbus pourraient mettre fin à ces taxes douanières en conformant enfin à leurs obligations légales, en cessant ces subventions illégales et en réglant ce préjudice. Nous espérons qu'ils le feront", dit un communiqué de l'avionneur américain. (Andrea Shalal et Makini Brice, version française Arthur Connan)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -2.21% BOEING CO NYSE -0.67%