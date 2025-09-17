 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les USA obtiennent la libération d'une banquière de Wells Fargo retenue en Chine
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 06:00

Une banquière de Wells Fargo WFC.N qui avait depuis plusieurs mois interdiction de quitter la Chine a été autorisée à rentrer aux Etats-Unis à la suite de négociations entre des représentants américains et chinois, ont déclaré mercredi deux personnes au fait de la question.

L'information a été rapportée en premier lieu par le Washington Post.

Selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères en juillet dernier, Chenyue Mao était retenue dans le pays du fait de son implication dans une affaire criminelle.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès de Wells Fargo. La Maison blanche, le département d'Etat américain et le ministère chinois des Affaires étrangères n'ont pas répondu pour l'heure à des demandes de commentaire.

Contactée par courriel, Chenyue Mao n'a pas répondu dans l'immédiat.

Des groupes commerciaux et des diplomates ont déclaré que l'interdiction de quitter le territoire chinois visant Chenyue Mao a alimenté les craintes que les salariés d'entreprises étrangères se retrouvent ciblés par les autorités chinoises, une stratégie à laquelle Pékin a tendance à recourir quand des tensions s'intensifient avec des partenaires commerciaux.

(Bureau de Pékin)

