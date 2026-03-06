 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les USA et le Venezuela conviennent de rétablir leurs relations diplomatiques
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 04:18

Les Etats-Unis et les autorités intérimaires vénézuéliennes sont convenus de rétablir leurs relations diplomatiques et consulaires, a annoncé jeudi le département d'Etat.

"Cette étape facilitera nos efforts communs visant à promouvoir la stabilité, à soutenir la reprise économique, et à faire avancer la réconciliation politique au Venezuela", a dit le département d'Etat dans un communiqué.

"Notre engagement se concentre sur les moyens d'aider les Vénézuéliens à avancer lors d'un processus en plusieurs étapes qui crée les conditions nécessaires pour une transition pacifique vers un gouvernement démocratiquement élu."

Après des mois de tensions, les Etats-Unis ont mené en janvier à Caracas une opération pour capturer le président vénézuélien Nicolas Maduro.

Delcy Rodriguez, ancienne alliée et vice-présidente de Nicolas Maduro, a émergé comme la nouvelle dirigeante du pays et coopère depuis lors avec Washington.

"Le gouvernement bolivarien réaffirme sa volonté d'avancer lors d'une nouvelle phase de dialogue constructive basée sur le respect mutuel, l'égale souveraineté des Etats et la coopération entre nos peuples", a dit le gouvernement du Venezuela dans un communiqué diffusé jeudi.

(Jasper Ward, rédigé par Daphne Psaledakis; version française Camille Raynaud)

Venezuela

Valeurs associées

Gaz naturel
2,92 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
84,41 USD Ice Europ +0,12%
Pétrole WTI
79,97 USD Ice Europ +1,38%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank