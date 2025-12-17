Les USA envisagent de nouvelles sanctions contre la Russie si elle refuse la paix en Ukraine-Bloomberg

Les États-Unis préparent une nouvelle série de sanctions contre le secteur énergétique russe afin d'accroître la pression sur Moscou si Vladimir Poutine devait rejeter l'accord de paix en cours d'élaboration avec l'Ukraine, rapporte l'agence Bloomberg mercredi.

Les États-Unis envisagent des options telles que le ciblage des pétroliers de la flotte "fantôme" russe, ainsi que des intermédiaires qui facilitent l'achat de brut russe, précise l'agence en citant des sources au fait du dossier.

Reuters n'a pu confirmer immédiatement cette information. La Maison Blanche et le département d'État américain n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les nouvelles mesures pourraient être annoncées dès cette semaine, selon Bloomberg.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a évoqué cette mesure lors de sa rencontre avec un groupe d'ambassadeurs européens en début de semaine, indique l'agence.

(Rédigé par Gnaneshwar Rajan à Bangalore, version française Tangi Salaün)