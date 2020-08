Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les USA discutent de la Biélorussie avec l'UE - Pompeo Reuters • 15/08/2020 à 17:55









VARSOVIE, 15 août (Reuters) - Les Etats-Unis sont en discussions avec l'Union européenne au sujet de la situation en Biélorussie qui fait face à une vague de contestation suite au résultat de l'élection présidentielle, a déclaré samedi le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo. S'exprimant à Varsovie, pour la dernière étape d'une tournée en Europe centrale, Mike Pompeo a indiqué que Washington suivait la situation en Biélorussie et que l'objectif des discussions avec l'Union européenne était d'essayer de la meilleure façon d'aider le peuple biélorusse à atteindre souveraineté et liberté. Des manifestations ont éclaté dans le pays après la réélection du président Alexandre Loukachenko, avec près de 80% des voix selon les résultats officiels, un scrutin entaché par des accusations de fraudes massives. Les autorités biélorusses ont dit vendredi avoir libéré plus de 2.000 manifestants arrêtées. L'opposante biélorusse Svetlana Tikhanoskaïa, qui s'est réfugiée en Lituanie, a appelé vendredi à des rassemblements pacifiques ce week-end dans toute la Biélorussie pour réclamer un nouveau décompte des voix. Au moins neuf des 27 pays de l'Union européenne et la Commission ont appelé à l'adoption de sanctions contre la Biélorussie. (Agnieszka Barteczko, Anna Koper et Kanishka Singh, version française Matthieu Protard)

