Les USA demandent une enquête crédible et transparente sur le Liban

(Actualisé avec l'enquête) BEYROUTH, 15 août (Reuters) - Les Etats-Unis ont demandé samedi une enquête crédible et transparente sur l'explosion survenue le 4 août dans le port de Beyrouth et ont conditionné une aide financière à des réformes dans le pays. L'explosion, que les autorités imputent à plus de 2.000 tonnes de nitrate d'ammonium stockées depuis des années dans le port, a tué 178 personnes, blessé 6.000 autres et mis 300.000 habitants à la rue. Après une visite du port, le sous-secrétaire d'Etat américain aux Affaires politiques, David Hale, a indiqué que des agents du FBI allaient arriver ce week-end, à l'invitation du Liban, pour participer à l'enquête sur les origines de l'explosion. "Quand nous verrons les dirigeants libanais s'engageaient dans de réels changements, à des changements dans les paroles et dans les actes, l'Amérique et ses partenaires internationaux répondront aux réformes avec un soutien financier soutenu", a dit David Hale. L'explosion a provoqué la colère des Libanais et entraîné la démission du gouvernement. Le président libanais Michel Aoun a déclaré samedi que l'enquête sur l'explosion survenue le 4 août dans le port de Beyrouth ne pourra pas aboutir très rapidement et que l'aide internationale ira là où elle est nécessaire. (Tom Perry et Michael Georgy, version française Matthieu Protard)

