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Les USA arrêtent la soeur du chef d'un conglomérat cubain
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 03:06

Les Etats-Unis ont arrêté Adys Lastres Morera, la soeur du président exécutif du conglomérat Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), a déclaré jeudi le secrétaire d'Etat Marco Rubio.

Adys Lastres Morera, entrée aux Etats-Unis en tant que résidente permanente légale en 2023, est désormais détenue par la police de l'immigration (ICE) dans l'attente d'une procédure d'expulsion, selon un communiqué distinct diffusé par l'agence.

La présence d'Adys Lastres Morera aux Etats-Unis constitue une menace pour le pays et porte atteinte aux intérêts de la politique étrangère américaine, indique le communiqué.

Donald Trump a signé l'an dernier un mémorandum renouvelant l'interdiction des transactions financières directes ou indirectes avec des entités contrôlées par l'armée cubaine, notamment le conglomérat Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) et ses filiales.

(Bhargav Acharya; version française Camille Raynaud)

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