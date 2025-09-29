Les unités de la centrale nucléaire de NextEra dans le Wisconsin voient leur licence prolongée de 20 ans

NextEra Energy NEE.N a déclaré lundi que le régulateur nucléaire américain a approuvé le renouvellement de la licence pour deux unités de sa centrale de Point Beach dans le Wisconsin pour une période supplémentaire de 20 ans.

L'approbation de la Nuclear Regulatory Commission prolonge les opérations des unités 1 et 2 jusqu'en 2050 et 2053, respectivement.

L'offre d'énergie nucléaire gagne du terrain aux États-Unis après des années de stagnation, grâce à l'augmentation de la demande d'électricité des centres de données gourmands en énergie et à l'électrification des transports et de l'industrie manufacturière.

Dès le premier jour de son retour au pouvoir en janvier, le président Donald Trump a publié un décret déclarant une urgence énergétique et, fin mai, il a signé des décrets ordonnant à la NRC d'assouplir les réglementations et d'accélérer les processus d'octroi de licences pour les réacteurs et les centrales électriques.

NextEra a déclaré que les deux unités, qui ont commencé à fonctionner au début des années 1970, fournissent environ 14 % de l'électricité totale du Wisconsin, ce qui est suffisant pour alimenter près d'un million de foyers et d'entreprises.

La centrale est située sur un site de 1 200 acres le long du lac Michigan.

La centrale nucléaire de Turkey Point en Floride, exploitée par la société sœur de NextEra, Florida Power & Light Company (FPL), a obtenu l'approbation du renouvellement de sa licence à la fin de l'année dernière, tandis que la centrale nucléaire de St Lucie de FPL est en cours de renouvellement.