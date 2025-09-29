 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 043,75
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les unités de la centrale nucléaire de NextEra dans le Wisconsin voient leur licence prolongée de 20 ans
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 23:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

NextEra Energy NEE.N a déclaré lundi que le régulateur nucléaire américain a approuvé le renouvellement de la licence pour deux unités de sa centrale de Point Beach dans le Wisconsin pour une période supplémentaire de 20 ans.

L'approbation de la Nuclear Regulatory Commission prolonge les opérations des unités 1 et 2 jusqu'en 2050 et 2053, respectivement.

L'offre d'énergie nucléaire gagne du terrain aux États-Unis après des années de stagnation, grâce à l'augmentation de la demande d'électricité des centres de données gourmands en énergie et à l'électrification des transports et de l'industrie manufacturière.

Dès le premier jour de son retour au pouvoir en janvier, le président Donald Trump a publié un décret déclarant une urgence énergétique et, fin mai, il a signé des décrets ordonnant à la NRC d'assouplir les réglementations et d'accélérer les processus d'octroi de licences pour les réacteurs et les centrales électriques.

NextEra a déclaré que les deux unités, qui ont commencé à fonctionner au début des années 1970, fournissent environ 14 % de l'électricité totale du Wisconsin, ce qui est suffisant pour alimenter près d'un million de foyers et d'entreprises.

La centrale est située sur un site de 1 200 acres le long du lac Michigan.

La centrale nucléaire de Turkey Point en Floride, exploitée par la société sœur de NextEra, Florida Power & Light Company (FPL), a obtenu l'approbation du renouvellement de sa licence à la fin de l'année dernière, tandis que la centrale nucléaire de St Lucie de FPL est en cours de renouvellement.

Valeurs associées

NEXTERA ENERGY
76,220 USD NYSE +0,53%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank