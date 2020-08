Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les U.S. et la Russie discutent d'un sommet sur l'Iran Reuters • 16/08/2020 à 16:29









MOSCOU, 16 août (Reuters) - Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s'est entretenu dimanche avec le Secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo sur le proposition russe d'organiser un sommet en visio-conférence aux Nations unies sur l'Iran. Le président russe Vladimir Poutine a proposé de tenir une conférence à l'ONU avec les Etats-Unis et les dernières parties prenantes à l'accord nucléaire de 2015 (Grande-Bretagne, France, Allemagne, Chine et Iran) pour éviter toute nouvelle escalade et confrontation au sujet de l'Iran (Vladimir Soldatkin, version française Matthieu Protard)

