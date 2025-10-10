Les turbulences des marchés alimentent le redressement du LME après la crise du nickel : Andy Home

La crise? Quelle crise? Il est difficile de croire qu'il y a un peu plus de trois ans, le London Metal Exchange (LME) était au bord de la spirale de la mort après l'explosion de son contrat sur le nickel.

Pourtant, alors que l'industrie mondiale des métaux se rend à Londres pour les festivités annuelles de la semaine du LME qui débutent lundi, la bourse, vieille de 148 ans et détenue par Hong Kong Exchanges and Clearing 0388.HK , semble en excellente santé.

Les volumes d'échanges sont en hausse, le nickel lui-même ayant retrouvé son niveau d'activité d'avant la crise. De nouveaux entrepôts du LME ont ouvert leurs portes dans le port saoudien de Jeddah et à Hong Kong.

Même le cercle de négociation à la criée de la bourse continue de défier les attentes d'une disparition inévitable, le courtier américain Clear Street rejoignant le cercle sacré du cuir rouge.

Les événements tumultueux de mars 2022 jettent encore une longue ombre sur le programme de réforme en cours de la bourse et sur le durcissement des politiques d'application.

Mais le LME est soutenu par les turbulences des chaînes d'approvisionnement en métaux physiques, notamment par l'invité spécial de cette année à Londres: Doctor Copper.

DOIT MIEUX FAIRE

La Financial Conduct Authority (FCA) a tiré un trait sur la crise du nickel au début de l'année en infligeant une lourde amende au LME, réduite pour avoir coopéré avec le régulateur britannique, et en publiant une analyse détaillée, parfois cinglante, sur ce qui n'a pas fonctionné.

S'il s'était agi d'un rapport scolaire, il se serait terminé par les mots "doit faire mieux".

La bourse, pour être juste, a fait des efforts, faisant passer un programme de restructuration du marché face à l'hostilité prévisible de beaucoup de ses membres.

Après de nombreuses pressions, le LME va introduire des seuils de transactions en bloc afin de diriger davantage de liquidités vers sa plateforme électronique. Mais il a dû concéder une plus grande latitude pour les transactions entre bureaux sur la première partie de la courbe afin d'apaiser sa base industrielle.

Une tentative d'extension des règles de transactions en bloc au segment du marché de gré à gré (OTC) a été abandonnée après une forte résistance de la part des membres et des associations de l'industrie des contrats à terme.

La réponse du LME est une augmentation des frais facturés pour les contrats "lookalike", un instrument populaire sur le marché de gré à gré.

La proposition de la bourse de faire passer ses contrats d'options d'une négociation inter-bureaux à une négociation électronique est probablement moins controversée.

Le marché londonien des options sur métaux est sous-développé par rapport aux autres bourses.

Le Shanghai Futures Exchange (ShFE) n'a introduit le trading d'options qu'en 2018 mais dispose désormais de contrats liquides pour l'ensemble de sa gamme de métaux, y compris le nouveau contrat d'alliage d'aluminium. La bourse américaine CME CME.O , quant à elle, a élargi son offre d'options sur le cuivre avec des contrats hebdomadaires.

Le calendrier du LME pour le passage à l'électronique est prolongé, mais l'ambition reçoit un vote de confiance de la part du négociant d'options néerlandais Optiver, qui vient de devenir un membre non compensateur.

PLUS DE MUSCLE

Le LME, sans doute sous l'œil attentif de la FCA, a durci son traitement des positions surdimensionnées en étendant ses règles de prêt au-delà de la date d'encaissement, jusqu'à l'échéance mensuelle la plus proche.

Ces règles exigent qu'une entité ayant une position longue dominante prête à un taux plafonné, ce qui dilue la possibilité d'un accaparement du marché.

Lorsqu'il a annoncé ce changement en juin, le LME a révélé qu'il avait déjà "parfois" demandé aux "participants au marché de prendre un certain nombre de mesures pour réduire les positions importantes sur le marché par rapport aux niveaux de stocks existants".

Les nouvelles règles de prêt ont été présentées comme une réponse à la faiblesse des stocks en bourse, en particulier ceux de l'aluminium et du cuivre, marchés sur lesquels les chaînes d'approvisionnement physique ont été faussées par les sanctions sur le métal russe et les tarifs douaniers américains respectivement.

Toutefois, elles s'inscrivent également dans le contexte d'un resserrement progressif du contrat sur l'aluminium depuis le mois de mai. Même la FCA veut savoir pourquoi le négociant suisse Mercuria détient autant de métal.

Indépendamment de cette situation, il est clair que la bourse joue un rôle plus actif et plus solide dans la gestion de ses marchés indisciplinés.

MERCI PRÉSIDENT DONALD TRUMP

L'augmentation des volumes est une bonne nouvelle pour les dirigeants et les membres du LME. Les volumes quotidiens moyens ont augmenté de 18 % l'année dernière et de 3 % au cours des neuf premiers mois de cette année.

Le LME présentera naturellement cette évolution comme une approbation de sa campagne de réforme, mais la bourse a également récolté les fruits des turbulences dans les chaînes d'approvisionnement en métaux physiques.

La menace du président américain Donald Trump, ensuite reportée, d'imposer un droit d'importation sur le cuivre raffiné a déclenché un changement tectonique des stocks mondiaux vers les États-Unis.

Cela s'est avéré être une bonne nouvelle pour le LME, avec sa base d'utilisateurs internationaux et industriels, et une moins bonne nouvelle pour le contrat du CME, davantage axé sur les fonds. Les volumes de contrats à terme et d'options sur le cuivre du LME ont augmenté de 2,4 % en glissement annuel jusqu'en septembre, tandis que l'activité du CME s'est contractée de 39 % au cours de la même période.

Entre-temps, l'offre excédentaire sur les marchés du plomb et du nickel s'est déversée dans les entrepôts du LME, portant les stocks de la bourse à des sommets pluriannuels et stimulant l'activité de financement sur les contrats du LME.

Même le contrat de cobalt du LME, longtemps inactif, a retrouvé une nouvelle jeunesse, enregistrant une activité record grâce à l'entrée de 1 755 tonnes de métal dans le système d'entreposage du LME.

Mais l'invité spécial de la semaine du LME de cette année sera le docteur Cuivre, qui a connu des hauts et des bas jusqu'à présent en 2025, mais qui est de nouveau en mode haussier.

Le prix du cuivre à 3 mois du LME CMCU3 a atteint cette semaine le niveau de 11 000 dollars par tonne métrique, se rapprochant ainsi de son record historique de 11 104,50 dollars, atteint en mai 2024.

Lorsque le docteur Copper est dans cet état d'esprit, cela signifie probablement que la semaine du LME sera une véritable fête. Espérons simplement que la gueule de bois ne sera pas trop forte.

