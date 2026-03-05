 Aller au contenu principal
Les turbulences de l'immobilier commercial américain pèsent sur les banques allemandes
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 08:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec des détails sur Aareal aux paragraphes 10-11) par Tom Sims

Deux des principales banques immobilières allemandes ont annoncé des résultats financiers plus faibles pour 2025, citant les difficultés du marché de l'immobilier commercial aux États-Unis, alors qu'elles se concentrent davantage sur l'Europe.

La banque immobilière allemande Deutsche Pfandbriefbank

PBBG.DE a affiché jeudi une perte nette pour 2025 alors qu'elle se retire du marché américain.

Dans le même temps, la banque Aareal Bank a fait état d'une baisse de 23 % de ses bénéfices et a déclaré vouloir réduire ses activités aux États-Unis.

Les États-Unis souffrent d'un taux élevé d'inoccupation des bureaux et d'une baisse des prix de l'immobilier.

"Nous resterons actifs dans ce pays, mais nous voulons réduire les prêts à l'immobilier de bureau aux États-Unis plus rapidement que prévu", a déclaré Christian Ricken, directeur général d'Aareal.

PBB a affiché une perte nette de 284 millions d'euros (329,33 millions de dollars) pour l'année, contre un bénéfice de 90 millions d'euros en 2024.

Elle avait prévenu le mois dernier qu'il était peu probable qu'elle atteigne ses objectifs financiers clés pour 2027, citant le ralentissement de la dynamique du marché de l'immobilier commercial cette année.

Le bénéfice net d'Aareal Bank a chuté à 137 millions d'euros en 2025, contre 179 millions d'euros en 2024.

La banque privée Aareal a déclaré que ses prêts non performants de 1,1 milliard de dollars concernaient principalement des bureaux américains.

Elle a déclaré avoir pris des charges supplémentaires de 55 millions d'euros.

"Face à l'incertitude géopolitique et macroéconomique accrue, Aareal Bank continuera à mener une politique de risque prudente et circonspecte", a déclaré Aareal.

(1 dollar = 0,8624 euro)

