Les trois principaux gestionnaires d’actifs en Europe pèsent un quart du marché

Les trois principaux gestionnaires de fonds ouverts en Europe sont BlackRock, UBS et Amundi, selon la dernière étude Morningstar « Europe Fund Family Digest 2025 » sur les 100 plus grands gestionnaires d’actifs et leurs gammes de fonds vendus en Europe.

Ce trio cumule 2.814 milliards d’euros d’actifs. Un montant important, mais qui ne représente que 26?% du marché des actifs sous gestion parmi les 100 plus grandes sociétés de gestion de fonds en Europe. Cela contraste avec les États-Unis, où les trois premiers (Vanguard, BlackRock et Fidelity) représentent la moitié des actifs des fonds parmi les 150 plus grandes sociétés de gestion. Dans l’ensemble, les 20 plus grandes sociétés européennes captent 60?% des actifs sous gestion, contre 85?% aux États-Unis. Cela illustre la fragmentation du secteur européen de la gestion d’actifs.

BlackRock reste en tête du classement des actifs sous gestion, avec 1.606 milliards d’euros, soit 15?% du marché. Le groupe américain, leader dans le monde, pèse presque autant que les trois sociétés suivantes de la liste réunies, à savoir UBS (614 milliards), Amundi (594 milliards) et DWS (427 milliards). « La croissance des stratégies passives a considérablement profité à la marque iShares de BlackRock. Plus des trois quarts de ses actifs sous gestion sont désormais constitués de stratégies passives, avec en tête l’ETF iShares Core S&P 500, dont les actifs dépassent 100 milliards d’euros. Amundi et DWS ont toutes deux plus de la moitié de leurs actifs dans des stratégies passives, respectivement via leurs marques Lyxor et Xtrackers », décrypte Morningstar.

Les fonds gérés activement restent majoritaires

Bien que la gestion passive ait drainé une part croissante de la demande des investisseurs ces dernières années, les fonds gérés activement continuent de détenir près des deux tiers du total des actifs européens gérés par les 100 plus grands gestionnaires de fonds. En août 2025, 7.000 milliards d’euros étaient investis dans des fonds gérés activement par les 100 plus grands gestionnaires d’actifs, contre 4.000 milliards d’euros dans des fonds passifs

Dans le domaine de la gestion active, aucun acteur ne domine clairement le paysage. Le plus gros, BlackRock, ne détient qu’environ 5?% des actifs gérés activement, et les cinq premières sociétés – BlackRock, Amundi, JPMorgan, Union Investment et Nordea – représentent moins de 20?% du total. « Ce niveau de fragmentation est remarquable par rapport aux États-Unis, où les cinq plus grands gestionnaires de fonds détiennent 47?% des actifs gérés activement par les 150 premières sociétés », souligne Morningstar.

Alors que les grands gestionnaires d’actifs largement diversifiés s’imposent dans le paysage européen des fonds, un certain nombre de boutiques spécialisées, dont les actifs sont concentrés dans une poignée de stratégies seulement, continuent de se maintenir. Morningstar note les exemples de Fundsmith et de Flossbach von Storch.

Moins de gestionnaires français

Enfin, notons que dix sociétés françaises seulement figurent dans le classement des 100 plus grands gestionnaires d’actifs établi par Morningstar. Il s’agit d’Amundi, BNP Paribas Asset Management, Natixis Investment Managers, Axa Investment Managers (bientôt fusionné dans BNPP AM), Rothschild & Co, OFI Invest, Carmignac, La Française, LBP AM et Groupama. C’est deux sociétés de moins qu’en 2024. Oddo BHF, Comgest et ABN Amro Investment Solutions sont sortis des 100 premiers, tandis que Groupama y a fait son entrée.

Laurence Marchal