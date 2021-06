Les trésoriers de 15 Etats américains menacent les banques et gestionnaires qui décarbonent

(NEWSManagers.com) - Les trésoriers et responsables des investissements de 15 Etats américains ont envoyé une lettre, la semaine dernière, à John Kerry, envoyé spécial du président américain Joe Biden pour le climat. Dans cette missive, ils dénoncent les pressions de l'administration Biden subies par les banques et institutions financières pour qu'elles refusent de prêter de l'argent ou d'investir dans des entreprises des industries du charbon, du pétrole ou encore du gaz naturel.

Les trésoriers de ces Etats américains estiment que les demandes d'engagement de l'administration Biden envers les banques et institutions financières pour cesser de financer les énergies fossiles sont discriminantes envers les sociétés énergétiques américaines concernées et leurs employés. Selon eux, elles s'opposent aussi à la notion de libre marché et ne se basent que sur l'idéologie radicale de Joe Biden.

Les responsables des investissements de ces 15 Etats américains avancent que cette politique va certainement nuire aux zones les plus en déclin dans leurs Etats respectifs. Ils suggèrent également que les industries concernées sont vitales à l'économie de la nation américaine.

Dans leur lettre, les trésoriers exhortent les banques et les institutions financières à ne pas céder aux injonctions de l'administration Biden qui leur demande de ne pas investir ou prêter de l'argent aux sociétés évoluant dans l'industrie des énergies fossiles. Ils menacent même de retirer leurs investissements ou de ne pas renouveler leurs contrats avec celles qui se plieraient aux demandes de l'administration Biden.

Les Etats dont les trésoriers sont signataires de cette lettre sont la Virginie-Occidentale, l'Alabama, l'Arizona, l'Arkansas, l'Idaho, le Kentucky, le Mississippi, le Missouri, le Nebraska, le Dakota du Sud, le Dakota du Nord, l'Ohio, la Caroline du Sud, l'Oklahoma et la Pennsylvanie.